مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه: سنگ‌بنای آموزش در دبستان گذاشته می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: پایه اول ابتدایی نقطه آغازین تعلیم و تربیت است و دانش‌آموزانی که این مقطع را بگذرانند، در ادامه مسیر تحصیل کمتر با چالش مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نمادین جشن شکوفه‌ها صبح دوشنبه در دبستان «امین» کرمانشاه با حضور مسئولان استانی و جمعی از نوآموزان برگزار شد.

در این مراسم، سلیمان محبی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت دوران دبستان اظهار داشت: پایه اول ابتدایی، سنگ بنای اصلی آموزش و پرورش در کودکان است و آینده تحصیلی دانش‌آموزان تا حد زیادی به موفقیت آنان در این مقطع بستگی دارد.

وی ادامه داد: خانواده و مدرسه دو بال اصلی تعلیم و تربیت هستند و اگر این دو نهاد در کنار یکدیگر و با هماهنگی کامل عمل کنند، شکوفایی استعدادهای کودکان تضمین خواهد شد. به گفته محبی، خانواده‌ها استعدادهای فرزندان خود را بهتر می‌شناسند و معلمان با مهارت‌های آموزشی می‌توانند زمینه پرورش این استعدادها را فراهم کنند تا این نسل توانمند آینده کشور را بسازد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین با رد شایعات اخیر پیرامون برگزاری کلاس‌ها به صورت غیرحضوری در سال تحصیلی جدید گفت: تمامی مدارس استان از فردا (اول مهر) به صورت کاملاً حضوری فعالیت خواهند کرد. ساعت آغاز کلاس‌ها در مقطع ابتدایی ۸ صبح و در سایر مقاطع تحصیلی ۷:۳۰ صبح تعیین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز این نبردها را گرامی داشت و تأکید کرد: دانش‌آموزان امروز، وارثان راه شهیدان و سازندگان فردای ایران هستند.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، در سال تحصیلی جدید نزدیک به ۲۶ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی در مدارس استان کرمانشاه مشغول به تحصیل خواهند شد که از این میان حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر پسر و نزدیک به ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر دختر هستند. این دانش‌آموزان در ۸۸۳ کلاس درس و در قالب ۵۳۱ مدرسه در سراسر استان ساماندهی شده‌اند.

