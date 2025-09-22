به گزارش خبرنگار مهر، آئین نمادین جشن شکوفه‌ها صبح دوشنبه در دبستان «امین» کرمانشاه با حضور مسئولان استانی و جمعی از نوآموزان برگزار شد.

در این مراسم، سلیمان محبی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت دوران دبستان اظهار داشت: پایه اول ابتدایی، سنگ بنای اصلی آموزش و پرورش در کودکان است و آینده تحصیلی دانش‌آموزان تا حد زیادی به موفقیت آنان در این مقطع بستگی دارد.

وی ادامه داد: خانواده و مدرسه دو بال اصلی تعلیم و تربیت هستند و اگر این دو نهاد در کنار یکدیگر و با هماهنگی کامل عمل کنند، شکوفایی استعدادهای کودکان تضمین خواهد شد. به گفته محبی، خانواده‌ها استعدادهای فرزندان خود را بهتر می‌شناسند و معلمان با مهارت‌های آموزشی می‌توانند زمینه پرورش این استعدادها را فراهم کنند تا این نسل توانمند آینده کشور را بسازد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین با رد شایعات اخیر پیرامون برگزاری کلاس‌ها به صورت غیرحضوری در سال تحصیلی جدید گفت: تمامی مدارس استان از فردا (اول مهر) به صورت کاملاً حضوری فعالیت خواهند کرد. ساعت آغاز کلاس‌ها در مقطع ابتدایی ۸ صبح و در سایر مقاطع تحصیلی ۷:۳۰ صبح تعیین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز این نبردها را گرامی داشت و تأکید کرد: دانش‌آموزان امروز، وارثان راه شهیدان و سازندگان فردای ایران هستند.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، در سال تحصیلی جدید نزدیک به ۲۶ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی در مدارس استان کرمانشاه مشغول به تحصیل خواهند شد که از این میان حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر پسر و نزدیک به ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر دختر هستند. این دانش‌آموزان در ۸۸۳ کلاس درس و در قالب ۵۳۱ مدرسه در سراسر استان ساماندهی شده‌اند.