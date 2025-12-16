درخشش پژوهشگران سینمایی کرمانشاه در همایش ملی فیلم کوتاه

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران با رویکرد پژوهشی و مطالعاتی اظهار داشت: در ایام هفته پژوهش، اسامی مقالات منتخب این همایش تخصصی اعلام شد و پژوهشگران کرمانشاهی توانستند جایگاهی ارزشمند در میان آثار برگزیده به دست آورند.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه با بیان اینکه این همایش یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی حوزه فیلم کوتاه در کشور به شمار می‌رود، افزود: از مجموع ۱۱۸ چکیده مقاله ارسالی به هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران که با محوریت اقتباس برگزار شد، در نهایت ۱۶ مقاله برای ارائه نهایی و چاپ در کتاب همایش انتخاب شدند.

کامران رضایی تصریح کرد: از میان ۱۶ مقاله برگزیده برای چاپ در کتاب همایش، دو مقاله از پژوهشگران سینمایی کرمانشاه حضور دارند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه علمی و پژوهشی سینمای استان در سطح ملی است.

وی ادامه داد: مقاله «واقعیت در قاب؛ فیلم‌های کوتاه داستانی واقعیت‌مبنا و چالش‌های اقتباس» به قلم پیمان فلاحی و مقاله «فراتر از وفاداری؛ تبدیل و تخیل در اقتباس فیلم کوتاه» نوشته جمال پژمان، دو اثر پژوهشی منتخب از استان کرمانشاه هستند که در این رویداد ملی ارائه خواهند شد.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت‌های پژوهشی در حوزه سینما خاطرنشان کرد: حضور همزمان دو پژوهش از کرمانشاه در میان آثار برگزیده، بیانگر مسیر رو به رشد مطالعات نظری و پژوهشی سینما در استان و نتیجه سال‌ها فعالیت مستمر آموزشی و علمی انجمن سینمای جوان کرمانشاه است.

رضایی یادآور شد: پژوهشگر برگزیده نهایی در آئین پایانی هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران معرفی و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت و زمان برگزاری آئین پایانی این همایش به همراه جزئیات مربوط به نحوه ارائه مقالات و اعلام برگزیدگان نهایی، به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به سوابق پژوهشی فعالان سینمای استان افزود: پیمان فلاحی مدرس و عضو انجمن سینمای جوان کرمانشاه، سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه برتر این رویداد ملی شده بود که این موفقیت‌ها استمرار حضور مؤثر پژوهشگران کرمانشاهی در عرصه‌های علمی و تخصصی سینمای کشور را نشان می‌دهد.