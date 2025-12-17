به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاج قاسمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش شاهرود ضمن بیان اینکه تراکم بالای دانش آموزان و کلاس بندی از مهمترین چالش‌های آموزش و پرورش شهرستان شاهرود در سال تحصیلی جاری بود، تاکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته بسیاری از کلاس‌های ۳۵ نفره ما در شهرستان شاهرود کاهش پیدا کرد و در پایه‌های ورودی تلاش شد که کلاس بالای ۳۵ نفر اصلاً نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه کلاس‌های دو نوبته به دلیل کمبود فضاهای آموزشی دیگر چالش آموزش و پرورش شهرستان شاهرود است، افزود: این مقوله به کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی ضربه می‌زند و لذا با تلاش‌های صورت گرفته دو مدرسه دو نوبته در شهرستان شاهرود کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر خبرهایی خوبی نیز از نوسازی مدارس بابت تکمیل پروژه‌های در دست ساختمان در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان شاهرود رسیده است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان شاهرود با بیان اینکه در یکسال اخیر چهار پروژه نوسازی مدارس شهرستان خوشبختانه تکمیل شده و دانش آموزان از آنها در همین سال تحصیلی جدید بهره مند شده‌اند، گفت: پروژه‌های بهارستان، دو پروژه مغان و یک هنرستان هفتم تیر در زمره این طرح‌ها هستند که با تلاش‌های صورت گرفته توسط نوسازی مدارس، تکمیل و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

حاجی قاسمی با بیان اینکه این اتفاقات سبب بهبود وضعیت ثبت نام و کاهش تراکم دانش آموزان در شهرستان شاهرود شد، بیان کرد: در مقوله توسعه متوازن نیز در آموزش و پرورش شهرستان شاهرود شاهد رشد پنج درصدی شاخص‌ها بودیم همچنین در تنوع رشته‌های فنی هم از ظرفیت صاحبان صنایع نیز در شهرستان شاهرود بهره مند شدیم که ایجاد دو هنرستان همجوار صنعت سیم و کابل و طب پلاستیک، راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه امیدوار هستیم که با همکاری اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان به زودی کلنگ زنی پروژه استخر دانش آموزی شهرستان شاهرود بر زمین خواهد خورد، ادامه داد: در حوزه کیفیت بخشی و عدالت آموزشی همچنین طرح موسوم به حامی با مشارکت و استقبال خوب همکاران ما در مجموعه آموزش و پرورش به صورت خیّری و بدون چشم داشت، همکاری خوبی داشته‌اند تا دانش آموزان کم برخوردار هم بتوانند از بهترین کیفیت آموزشی بهره مند شوند.