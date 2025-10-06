خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در قلب استان چهارمحال و بختیاری، روستای هرچگان با جمعیتی متشکل از خانواده‌های پرتلاش و فرزندان مشتاق به تحصیل، این روزها با بحرانی جدی در حوزه آموزش دست‌وپنجه نرم می‌کند. با گذشت بیش از دو هفته از آغاز سال تحصیلی، هنوز هیچ معلمی در کلاس‌های درس دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه این روستا حاضر نشده است. این در حالی‌ست که ۱۵۰ دانش‌آموز چشم‌انتظار شروع آموزش هستند، اما به‌جای صدای زنگ مدرسه، سکوتی سنگین بر فضای آموزشی روستا حاکم است.

پاسخ مسئولان آموزش و پرورش به این بحران، تشکیل کلاس‌های چندپایه‌ای یا ادغام کلاس‌های دختران و پسران بوده است؛ تصمیمی که با مخالفت شدید خانواده‌ها روبه‌رو شده است. والدین معتقدند که کیفیت آموزش در کلاس‌های چندپایه به‌شدت کاهش می‌یابد و تشکیل کلاس‌های مختلط نیز با فرهنگ و باورهای اجتماعی آن‌ها در تضاد است.

این گزارش، با هدف مطالبه‌گری و انعکاس صدای خانواده‌های محروم از حق آموزش برابر، به بررسی وضعیت آموزشی در هرچگان می‌پردازد. در ادامه، دو گفت‌وگوی مفصل با والدین دانش‌آموزان این روستا را خواهید خواند که از دل نگرانی‌ها، امیدها و خواسته‌هایشان حکایت دارد.

آینده فرزندانمان را قربانی کمبود امکانات می‌کنیم!

مجتبی ترکی، پدر یکی از دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر، با چهره‌ای نگران و صدایی بغض‌آلود از وضعیت آموزشی روستا گفت: از ابتدای سال تحصیلی، اجازه ندادم فرزندانم به مدرسه بروند. وقتی می‌بینم قرار است یک معلم همزمان مدیر مدرسه باشد و چند پایه را با هم تدریس کند، چطور می‌توانم به کیفیت آموزش امیدوار باشم؟

وی ادامه داد: پسرم در پایه اول با ۲۳ همکلاسی شروع کرد، اما حالا در پایه چهارم فقط ۱۸ نفر مانده‌اند. خانواده‌ها یکی‌یکی مهاجرت می‌کنند چون امیدی به آموزش در روستا ندارند. این یعنی ما داریم آینده فرزندانمان را قربانی کمبود امکانات می‌کنیم.

ترکی با اشاره به مراجعات مکرر به اداره آموزش و پرورش استان گفت: بارها پیگیری کردیم، اما پاسخشان این بود که تعداد دانش‌آموزان کم است و نمی‌توان برای هر پایه معلم جداگانه اختصاص داد. این در حالی‌ست که در برخی مناطق برای سه دانش‌آموز یک معلم دارند. چرا برای ما نه؟

وی از تأثیرات روانی این وضعیت نیز گفت: فرزندان ما دچار سردرگمی شده‌اند. نمی‌دانند چرا مدرسه نمی‌روند. احساس طردشدگی دارند. این محرومیت فقط آموزشی نیست، بلکه روانی و اجتماعی هم هست.

ترکی با لحنی قاطع اظهار کرد: ما خواهان عدالت آموزشی هستیم. حق فرزندان ماست که در کلاس‌های استاندارد، با معلم متخصص و جداگانه برای هر پایه تحصیل کنند. اگر این خواسته برآورده نشود، مهاجرت تنها راه باقی‌مانده است.

معلم برای هر پایه، و کلاس‌های جداگانه برای دختران و پسران خواسته ما از آموزش و پرورش است

زهرا هاشمی، مادر یک دانش‌آموز کلاس دوم، از دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما با تشکیل کلاس‌های مختلط به‌شدت مخالفیم. این تصمیم نه‌تنها با فرهنگ ما سازگار نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی در آینده شود.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود: سال قبل هم کلاس‌ها چندپایه‌ای بودند. دخترم نمی‌توانست تمرکز کند. معلم مجبور بود همزمان به سه پایه درس بدهد. نتیجه‌اش افت تحصیلی و بی‌انگیزگی بود.

هاشمی از بی‌توجهی مسئولان گلایه دارد: ما بارها اعتراض خود را اعلام کرده ایم اما هیچ‌کس صدای ما را نشنید. انگار آموزش فقط برای شهرهاست، نه برای روستاهای محروم.

وی به مهاجرت اجباری برخی خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: چند خانواده مجبور شدند به شهرکرد نقل مکان کنند تا فرزندانشان بتوانند درس بخوانند. اما همه این امکان را ندارند. ما هم اگر توان مالی داشتیم، شاید همین کار را می‌کردیم.

هاشمی با بغضی در گلو گفت: ما فقط یک چیز می‌خواهیم؛ آموزش با کیفیت، معلم برای هر پایه، و کلاس‌های جداگانه برای دختران و پسران. این خواسته زیادی نیست. این حق فرزندان ماست.

تشکیل کلاس‌های درس در روستای هرچگان پس از رایزنی‌ها

بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مجدد فعالیت آموزشی در مدارس روستای هرچگان خبر داد و گفت: کلاس‌های درس این روستا از امروز تشکیل شد.

خدادادی اظهار کرد: مدارس روستای هرچگان از ابتدای مهرماه فعال بوده‌اند و مطابق چارت سازمانی مصوب، مدیر و معلمان از روز نخست سال تحصیلی در کلاس‌های درس حضور داشته‌اند.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص این روستا، برخی از اهالی درخواست تخصیص معلم مستقل برای هر کلاس درس را مطرح کردند؛ درخواستی که فراتر از ظرفیت‌های تعیین‌شده در ساختار سازمانی آموزش و پرورش است.

خدادادی ادامه داد: در پی این مطالبه، تعدادی از خانواده‌ها از حضور فرزندان خود در مدرسه جلوگیری کردند. این در حالی است که اداره‌کل آموزش و پرورش استان از همان روزهای ابتدایی مهرماه، رایزنی‌ها و مکاتبات لازم با وزارت آموزش و پرورش را برای بررسی و رفع مشکل آغاز کرده بود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های مستمر، اهالی روستا با تجمع مقابل استانداری خواستار تسریع در روند رسیدگی به مطالبه خود شدند. در همین راستا، قول مساعد برای پیگیری فوری موضوع داده شد و از امروز کلاس‌های درس در این روستا مجدداً تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت آموزشی در روستای هرچگان، نمادی از شکاف عمیق عدالت آموزشی در کشور است. در حالی‌که دانش‌آموزان شهری با امکانات مدرن و معلمان متخصص تحصیل می‌کنند، کودکان روستایی با محرومیت، سردرگمی و ناامیدی مواجه‌اند. تشکیل کلاس‌های چندپایه و مختلط، نه‌تنها کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد، بلکه با باورهای فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها نیز در تضاد است.

مطالبه خانواده‌های هرچگان روشن و منطقی‌ست: اختصاص معلم برای هر پایه، تفکیک کلاس‌های دخترانه و پسرانه، و توجه جدی به زیرساخت‌های آموزشی روستا. این خواسته‌ها نه لوکس‌اند و نه غیرممکن؛ بلکه حداقل‌هایی هستند که هر کودک ایرانی باید از آن بهره‌مند باشد.

اکنون نوبت مسئولان است که با اقدام عملی، صدای این خانواده‌ها را بشنوند و آینده ۱۵۰ دانش‌آموز را از تاریکی محرومیت نجات دهند. آموزش حق است، نه امتیاز.