حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در سطح استان، از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، آمادگی لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه جوی داشته باشند.

وی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه می‌تواند موجب بارش‌های شدید باران در مناطق جلگه‌ای و بارش سنگین برف در ارتفاعات و راه‌های دسترسی روستاهای بالادست و مناطق ییلاقی، وزش باد نسبتاً شدید، کاهش دید، آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی شود، تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در آماده‌باش کامل قرار گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد رانش زمین خودداری کنند و کشاورزان و دامداران نیز نسبت به ایمن‌سازی تجهیزات و دام‌ها اقدام لازم را انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در پایان از عموم مردم خواست اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع معتبر دنبال کرده و در صورت بروز شرایط اضطراری، موضوع را به سامانه‌های امدادی اطلاع دهند.