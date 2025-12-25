هشدار فرماندار میناب درباره فعال شدن سامانه جدید بارشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر با اشاره به هشدار هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی از روز جمعه، پنجم دی تا سه‌شنبه، نهم دی، از شهروندان خواست با جدی گرفتن توصیه‌های ایمنی، از تردد و حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

رادمهر با تأکید بر اینکه حفظ جان شهروندان اولویت اصلی ستاد مدیریت بحران شهرستان است، اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های مؤثر و بروز رواناب و سیلاب، رعایت کامل نکات ایمنی از سوی مردم ضروری است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نیروهای امدادی شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، خدمات‌رسانی به‌موقع انجام شود.

رادمهر از مردم خواست ضمن همکاری با عوامل اجرایی و امدادی، صرفاً اخبار و هشدارهای رسمی منتشر شده از سوی ستاد مدیریت بحران را ملاک عمل قرار دهند تا از بروز خسارات احتمالی جانی و مالی جلوگیری شود.