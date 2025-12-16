بارش برف در مرکز و محورهای کوهستانی جنوب آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی آمده است، بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و نیز پایش دوربین‌های نظارت تصویری: در حال حاضر بارش برف در برخی محورهای جنوب استان از جمله سردشت، نقده، پیرانشهر و تکاب و همچنین مرکز استان شاهد آغاز شده است.

با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید بارش‌ها در ساعات آینده از هم استانی‌ها گرامی درخواست می‌شود در صورت غیر ضروری بودن سفر، از تردد در محورهای مواصلاتی استان خود داری نمایند.

با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، به‌ویژه سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن‌ها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.