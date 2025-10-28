به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین گفت که کشورهای حامی (رژیم) اسرائیل در نسل‌کشی غزه مشارکت داشتند و مردم این منطقه همچنان کشته، گرسنه و آواره می‌شوند، در حالی که ۱۰ هزار فلسطینی هنوز در زندان‌های اسرائیل هستند.

وی با تأکید بر اینکه به حملات شخصی علیه خود اهمیتی نمی‌دهد، گفت آنچه با صدای بلند شنیده می‌شود، فریادها برای پایان دادن به نسل‌کشی وحشیانه در غزه و پاکسازی نژادی در کرانه باختری است.

او همچنین خواستار آن شد که کشورهای همدست در ادامه تأمین تسلیحات برای (رژیم) اسرائیل، به اتهامات مطرح‌شده علیه خود پاسخ دهند.

آلبانیز با اشاره به وضعیت اسرای فلسطینی خاطرنشان کرد که اسرای اسرائیلی توانسته‌اند به خانه‌های خود بازگردند اما ۱۰ هزار فلسطینی همچنان در زندان‌های اسرائیل بازداشت هستند.

وی تأکید کرد که اسرائیل باید شهرک‌های اسرائیلی را برچیند و به تحمیل نظام آپارتاید علیه فلسطینیان پایان دهد.

آلبانیز از ایتالیا خواست که از دفاع از اسرائیل دست بردارد و روابط تجاری و اقتصادی با آن را قطع کند.

او با بیان اینکه هیچ آتش‌بسی در غزه وجود ندارد، افزود: مردم همچنان کشته می‌شوند، از گرسنگی می‌میرند و به‌طور اجباری آواره می‌شوند.

آلبانیز در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه خود گفت: من نخستین کارشناس سازمان ملل متحد هستم که از سوی یک کشور تحریم می‌شوم و این توهین به کل جامعه بین‌المللی است.

او تأکید کرد که ممنوعیت سفر وضع‌شده علیه او غیرقانونی و با منشور سازمان ملل در تضاد است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان در پاسخ به پرسشی درباره دریافت کمک مالی از حماس گفت که اگر فرد پرسشگر بتواند یک سند به عنوان مدرک ارائه کند، از سمت خود استعفا می‌دهد.