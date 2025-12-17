واکنش رئیس فدراسیون به اختلاف در تیم ملی/ اسدی: مشکل خانوادگی حل شد!

به گزارش خبرنگار مهر، علی لبیب رکابزن المپیکی ایران در بازیهای پاریس، در چند روز گذشته با انتشار متنی از وضعیت اردوهای تیم ملی، عدم اعزام های بین المللی تدارکاتی، نبود مربیان خارجی به روز، تجهیزات و امکانات و همین طور عدم مدیریت اصولی تیم های ملی از مدیر تیم های ملی انتقاد کرد.

اما این انتقاد با پاسخ تندتر مدیر تیم های ملی پاسخ داده شد تا علی لبیب در آخرین اظهار نظر خود با انتشار بیانیه ای اعلام کند که تا زمان ورود کمیته المپیک به این مسئله در اردوهای تیم ملی حاضر نمی شود!

لبیب: با اردوی تدارکاتی شوش و رباط کریم در مسابقات کاری نمی توان کرد!

علی لبیب رکابزن المپیکی کشورمان در همین رابطه به مهر گفت: انتقاد من به این شرایط فنی بود و خارج از گود صحبت نکردم. به نظر ما با این اردوها در رباط کریم و شوش در مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی نتیجه نمی گیریم. واقعیت این است که با این برنامه ها تیم ملی نمی تواند کاری کند. برنامه ای نیست که در آن شرکت کنیم. تیم های قزاقستان، ازبکستان، چین و ژاپن در تورهای مختلف شرکت کرده و در اردوی اسپانیا هستند اما اردوهای ما در شوش و رباط کریم دنبال می شود!

اسدی: دعوا خانوادگی بود و مشکل حل شد

رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقاد و جدال لفظی میان این رکابزن المپیکی و مدیر تیم های ملی گفت: این مشکل حل شده است و با هر دوی آنها صحبت کردم. این دعوا خانوادگی بود و حل شد. البته باید از حسن توجه آقای علی نژاد و کمیته المپیک نیز به این موضوع تشکر کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که «لبیب گفته تا زمان ورود کمیته به اردو باز نمی گردد، فدراسیون برای حل این مسئله چه راه حلی دارد؟» گفت: صحبت های هر دو نفر درست است. هم وفایی حرف درستی می زند هم لبیب اما نباید این مسئله رسانه ای می شد.

اسدی تصریح کرد: قرار است علی لبیب به همراه برخی رکابزنان راهی امارات شود تا در چند تور بین المللی تک مرحله ای شرکت کند. همین طور برنامه های تدارکاتی بیشتری را برای تیم ملی در اسپانیا در نظر داریم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به مهر پیرامون اینکه با توجه به انتقادات وارد شده به عملکرد مدیر تیم های ملی در این مدت آیا فدراسیون قصد ایجاد تغییراتی در این بخش را ندارد، هم گفت: حتماً تغییرات خواهیم داشت اما نه با تغییر مدیر. بلکه در روش کار مشکلاتی هست که باید تغییر کند. باید به برنامه ریزی ها توجه بیشتر شود و روند کار تغییر کند. باید برنامه های تدارکاتی را بیشتر کنیم.

وی تاکید کرد: هر دوی این نفرات درست می گویند اما زمان بیشتری برای حل مشکلات لازم است و باید صبر کنند. ماهیت ورزشکار این است و حق دارند اما باید صبر کنند. در موضوع آقای وفایی هم باید توازن را بین بچه ها داشته باشند و حرف درستی زدند البته نمی گویم همه را مساوی ببینند اما باید این توازن رعایت شود.

وی در مورد اینکه با ورود کمیته المپیک آیا قولی هم برای حل مشکلات رکابزنان داده شده یا خیر هم گفت: مشکل خاصی نیست و قولی ندادند. مشکل را حل می کنیم. راهکار یک شبه نداریم و نباید به مشکل دامن زده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به دنبال این انتقاد با این ورزشکار برخورد می شود هم گفت: برخوردی نمی شود ما ارتباط خوبی داریم. مشکل خاصی نبوده و یک سوء تفاهم بوده است.

اسدی در پایان گفت: ورزشکارها و قهرمانان ما حق دارند از عمر ورزشی خود بهترین بهره را ببرند و ما هم وظیفه داریم که در این مسیر تلاش کرده و به آنها کمک کنیم اما بعضی وقت ها محدودیت هایی هست که خارج از اختیار و توان فدراسیون می باشد.