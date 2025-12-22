عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جایزه بزرگ فوندو امارات در دو بخش زنان و مردان و با حضور بیش از هزار رکابزن از ۶۸ کشور در مسافت ۱۵۰ کیلومتر در مسیر العین به ابوظبی برگزار شد. میزبان این رقابت ها در مجموع ۵۵۰ هزار دلار برای برترین ها و رکابزنان برتر این رقابت ها جایزه تعیین کرده بودند که قهرمانان زن و مرد هرکدام حدود ۳۰ هزار دلار جایزه نقدی دریافت کردند و رده‌بندی جوایز تا ۵۰ نفر برتر ادامه داشت. در این رقابت ها رکابزنان زن و مرد ملی پوش کشورمان هم در قالب تیم های باشگاهی حضور داشتند. مهدی ناطقی از ایران در بین نمایندگان کشورمان در رده هفتم ایستاد و بهترین نتیجه را از آن خود کرد. علی لبیب رکابزن المپین ایران هم چهل و نهم شد. ناطقی، فهیم، سهرابی، معصومی و عسکری در ترکیب تیم ALADAM TEAM عنوان چهارم تیمی را کسب کردند. صفرزاده، لبیب و آقاکاشی هم از تیم Alwathba Maxfit در جایگاه ششم قرار گرفتند.

نتایج رکابزنان ایرانی در بخش آقایان به این ترتیب است:

- مهدی ناطقی هفتم

- امیرحسین فهیم نهم

- سعید صفرزاده بیستم

- مهدی سهرابی بیست و سوم

- علی لبیب چهل و نهم

- مهدی آقاکاشی هشتاد و یکم

- عبداله معصومی نود چهارم

- حسین عسگری صد و هفتادو ششم

همچنین بانوان ایرانی در ترکیب تیم VIB SPORTS WOMEN TEAM در بخش تیمی در جایگاه هفتم قرار گرفتند.

نتایج رکابزنان ایرانی در بخش بانوان هم به این شرح می باشد:

- پانته‌آ قلی‌پور بیست و چهارم

- مائده نظری سی ام

- الیکا یوسفی چهل و یکم

- آلا احمدی هشتاد و پنجم

- ساناز ایرانمنش و الهه امامی، پنج کیلومتر مانده به خط پایان، مسابقه را به علت نقص فنی به پایان نرساندند (DNF) و در رده‌بندی پایانی قرار نگرفتند.

این اولین رقابت نمایندگان کشورمان برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیای عربستان ۲۰۲۶ می باشد. رقابت های جاده قهرمانی آسیا در عربستان در مسافت ۱۵۵ کیلومتر در اواسط بهمن ماه برگزار خواهد شد.