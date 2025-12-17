به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، علی خریس نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: سؤالی که باید با قدرت مطرح شود این است؛ چه کسی آتش بس لبنان را نقض می‌کند و چه طرفی حتی یک روز به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبند نبوده است؟ واضح است، اسرائیل.

وی بیان کرد: سفرای کشورهای مختلف به جنوب لبنان سفر کردند و با چشم خود دیدند که چگونه ارتش کنترل سراسر خاک لبنان به ویژه منطقه جنوب لیتانی را در دست دارد.

خریس تصریح کرد: این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان بخش‌هایی از خاک لبنان را اشغال کرده است. پس چرا شاهد فشارهای بین المللی برای مجبور کردن اسرائیل به خروج از خاک لبنان و توقف تجاوزاتش و آزادی اسرای لبنانی نیستیم؟

وی بیان کرد: مسأله بازسازی مناطق آسیب دیده در جنوب لبنان بر اثر حملات رژیم صهیونیستی در جدول کاری نمایندگان پارلمان از سوی بانک جهانی گنجانده شده است. آیا برخی جریان‌ها برای برگزار نشدن جلسه روز پنجشنبه پارلمان به همین دلیل تلاش می‌کنند؟