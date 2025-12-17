‌‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، همزمان با فشارها و تهدیدات آمریکا و برخی طرف‌های غربی و عربی علیه لبنان، رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه این کشور و نقض توافق آتش بس ادامه می‌دهد و جان غیرنظامیان لبنانی را به خطر می‌اندازد.

در همین راستا شب گذشته وزارت بهداشت لبنان از شهید و زخمی شدن ۷ شهروند این کشور در حملات جدید ارتش صهیونیستی خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله پهپادی ارتش اشغالگر صهیونیستی به یک خودرو در جاده العدیسه-مرکبا در جنوب یک نفر به شهادت رسید. بعد از آن در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به یک وانت در منطقه سیپلین در اقلیم الخروب نیز یک نفر دیگر به شهادت رسیده و ۵ تن هم زخمی شدند.

همچنین منابع لبنانی از پیشروی نیروهای اشغالگر صهیونیستی به داخل شهرک الضهیره در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که نظامیان صهیونیست ۷۵۰ متر به داخل خط آبی نفوذ کرده و جعبه‌های حامل مواد منفجره را در نزدیکی یک خانه قرار دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، ارتش لبنان این محموله‌های انفجاری دشمن صهیونیستی را به شکل کنترل شده منفجر کرد تا از تلفات جانی برای غیرنظامیان جلوگیری کند.

رسانه‌های لبنانی همچنین از حملات توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان از جمله شهرک مروحین خبر دادند.

تداوم و گسترش تجاوزات صهیونیست‌ها به لبنان در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت این کشور همچنان با تسلیم در برابر دیکته‌های آمریکا، از خلع سلاح مقاومت حرف می‌زند و به وعده‌های واهی آمریکا دل خوش کرده است. این در حالی است که آمریکا ضامن توافق آتش بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی است و تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بدون حمایت و چراغ سبز واشنگتن انجام نمی‌شود.