به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه نشستی تعیینکننده برای بررسی آینده تحولات غزه برگزار میکند. بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی دو سناریو را ارائه خواهد داد: اجرای مرحله دوم طرح دونالد ترامپ برای غزه یا بازگشت به عملیات نظامی گسترده.
این نشست در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور برگزار میشود؛ سفری که به گفته منابع صهیونیستی، تحولات غزه، لبنان و ایران همگی چشمانتظار نتایج آن هستند. منابع عبری تأکید کردهاند واشنگتن فشار فزایندهای برای انتقال به مرحله دوم آتشبس وارد میکند.
طبق این گزارش، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی از یک سو در حال آمادهسازی گزینههای عملیاتی برای ازسرگیری جنگ هستند و از سوی دیگر، اجرای بخشهایی از طرح ترامپ از جمله بازگشایی کامل گذرگاه رفح، ورود نیروهای بینالمللی و آغاز روند بازسازی غزه را بررسی میکنند؛ هرچند تلآویو نسبت به خلع سلاح حماس و نقش نیروهای بینالمللی تردید جدی دارد.
در همین حال، ترامپ با اشاره به تحولات اخیر غزه اعلام کرده موضوع نقض آتشبس «در دست بررسی» است و از طرح تشکیل نهادی موسوم به «شورای صلح» برای اداره غزه پس از جنگ خبر داده که قرار است اوایل سال ۲۰۲۶ معرفی شود.
شبکه ۱۳ همچنین از تلاش ترامپ برای برگزاری نشست سهجانبه با حضور نتانیاهو و رئیسجمهور مصر خبر داد؛ نشستی که محور آن آینده غزه و همچنین وضعیت ایران خواهد بود.
گفتنی است که مرحله نخست توافق آتشبس میان حماس و رژیم صهیونیستی از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده، اما تلآویو بارها آن را نقض کرده و آغاز مذاکرات مرحله دوم را به شروطی از جمله موضوع اسرا گره زده است.
