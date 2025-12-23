  1. جامعه
سن دریافت گواهینامه خودرو کاهش می‌یابد؟

رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد: افزایش سن صدور گواهینامه به ۱۶ سال تنها شامل موتور سیکلت است و برای خودرو هیچ تغییر یا برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در مهر ماه سال جاری همزمان با آغاز هفته انتظامی از ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت (۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی) برای نوجوانان ۱۶ ساله پسر خبر داد.

در همین ارتباط، سردار سیدتیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کاهش سن صدور گواهینامه برای خودروها نیز وجود دارد، اظهار کرد: هیچ برنامه‌ای برای تغییر شرایط صدور گواهینامه خودرو در دستور کار نیست و سن و ضوابط صدور آن مانند گذشته باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اصلاح قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت افزود: با توجه به مصوبه جدید، آقایان از ۱۶ سالگی مجاز به دریافت گواهینامه موتور هستند، البته این محدودیت برای همه موتورها نیست و بسته به حجم موتور، محدوده استفاده مشخص شده است.

