به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در مهر ماه سال جاری همزمان با آغاز هفته انتظامی از ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت (۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی) برای نوجوانان ۱۶ ساله پسر خبر داد.

در همین ارتباط، سردار سیدتیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کاهش سن صدور گواهینامه برای خودروها نیز وجود دارد، اظهار کرد: هیچ برنامه‌ای برای تغییر شرایط صدور گواهینامه خودرو در دستور کار نیست و سن و ضوابط صدور آن مانند گذشته باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اصلاح قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت افزود: با توجه به مصوبه جدید، آقایان از ۱۶ سالگی مجاز به دریافت گواهینامه موتور هستند، البته این محدودیت برای همه موتورها نیست و بسته به حجم موتور، محدوده استفاده مشخص شده است.