ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران شمال تا ساعت ۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین کرج تهران (حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد)، آزادراه کرج قزوین محدوده گلدشت و محور شهریار تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس سنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس و آزادراه قزوین رشت روان است و محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
انسدادهای ناشی از کارگاههای راهداری
سرهنگ محبی با اشاره به انسدادهای موقت جادهای گفت: محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵)، به دلیل تکمیل گالری کمرزرد از ۳۰ آذر تا ۲ دی ۱۴۰۴، از ساعت ۷ تا ۱۹ در روزهای یکشنبه تا سهشنبه بسته است. رانندگان میتوانند از محورهای هراز و سوادکوه (فیروزکوه) بهعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
محورهای شریانی و غیرشریانی بسته
وی درباره محورهای شریانی اظهار داشت: مسیرهای بندر خمیر بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ) و بندر لنگه پارسیان فعلاً بسته هستند.محورهای غیرشریانی نیز شامل دوآب بلده، سروآباد پاوه (گردنه تته)، سیسخت پادنا، مظفرآباد رودبار، قلعهگنج رودبار (فرعی بیژنآباد)، خوانسار بویین و میاندشت، زرآباد چاهان، جلگه چاه اسحاق، فاریاب کهنوج (کلکسورک)، قلعهگنج رمشک، قلعهگنج جاسک و پونل خلخال است.
محورهای دارای انسداد فصلی
جانشین پلیس راه فراجا افزود: محور گنجنامه تویسرکان نیز بهدلیل شرایط فصلی همچنان بسته است.
سرهنگ محبی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای زمستانی گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و تجهیزات ایمنی مانند زنجیرچرخ، لباس گرم، پتو، مواد غذایی خشک، آب آشامیدنی و سوخت کافی همراه داشته باشند.
وی افزود: در مسیرهای کوهستانی و برفگیر، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، توجه به هشدارهای پلیس و خودداری از توقف در حاشیه راهها ضروری است و بیتوجهی به این هشدارها میتواند جان رانندگان و سرنشینان را به خطر بیندازد.
نظر شما