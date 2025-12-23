به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با ارائه گزارشی از وضعیت تخلفات وانتبارها در پایتخت اظهار کرد: در سهماهه پاییز امسال بیش از ۳۲۰ هزار فقره اعمال قانون برای وانتبارهای متخلف در تهران ثبت شده است. این آمار نشاندهنده حجم بالای تخلفات این دسته از وسایل نقلیه در معابر شهری است.
وی با اشاره به اینکه تخلفات وانتبارها عمدتاً شامل تخلفات ساکن و حمل بار نامتعارف است، افزود: توقف در حاشیه راهها برای فروش کالا، ایجاد سد معبر، توقف در حریم تقاطعها و حمل بار غیر اصولی از جمله مهمترین تخلفات ثبتشده در این حوزه است.
سردار موسوی پور بیان کرد: توقف در محلهای ممنوعه و ایجاد سد معبر طبق قانون، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه است. توقف در حاشیه بزرگراهها برای فروش کالا، طبق مقررات ایمنی راهها، ممنوع بوده و خطر بروز تصادفات را افزایش میدهد.حمل بار نامتعارف یا بیش از ظرفیت بر اساس ضوابط حمل بار، تخلف محسوب شده و پلیس موظف به برخورد با آن است. طبق مقررات حملونقل، بارگیری باید مطابق ظرفیت درجشده در کارت خودرو و متناسب با توان حرکتی و ابعاد وسیله نقلیه باشد.
سردار موسویپور با اشاره به پیامدهای این تخلفات گفت: فروش میوه و سایر کالاها توسط وانتبارها در معابر پایتخت، علاوه بر برهم زدن نظم عمومی، موجب اختلال در عبور و مرور و ایجاد ترافیکهای ناگهانی میشود. این توقفهای غیرمجاز در حاشیه بزرگراهها نیز خطر بروز حوادث ناگوار را افزایش میدهد.
وی افزود: توقف وانتبارها در حریم تقاطعها و ایجاد سد معبر، دید رانندگان را کاهش داده و احتمال وقوع حوادث تلخ را بالا میبرد. پلیس راهور با این تخلفات به طور جدی برخورد میکند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: وانتبارها به دلیل ماهیت حملونقل کالا باید بار خود را مطابق ابعاد، وزن و ارتفاع استاندارد حمل کنند. حمل بار غیر اصولی و بارگیری بیش از ظرفیت، یکی از عوامل مهم بروز حوادث رانندگی است.
پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از رانندگان وانتبارها خواست: برای حفظ ایمنی خود و دیگر شهروندان، از هرگونه توقف غیرمجاز، سد معبر، فروش کالا در حاشیه معابر و حمل بار نامتعارف خودداری کنند. رعایت ظرفیت مجاز بارگیری و حرکت در مسیرهای تعیینشده، علاوه بر جلوگیری از اعمال قانون، نقش مهمی در کاهش تصادفات و بهبود جریان ترافیک در پایتخت دارد.
