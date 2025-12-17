  1. استانها
سومیرات: اندونزی آماده توسعه تعاملات اقتصادی با آذربایجان غربی است

ارومیه- سفیر اندونزی در ایران گفت: آماده توسعه تعاملات اقتصادی با استان آذربایجان غربی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رولیان شاه سومیرات ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی بر تمایل جدی اندونزی برای گسترش روابط با ایران تأکید کرده و گفت: بازار بزرگی برای همکاری‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و علمی میان دو کشور وجود دارد.

رولیان شاه سومیرات همچنین خواهرخواندگی میان استان‌های دو کشور را ابزاری مؤثر برای تعمیق روابط دانست و از آمادگی اندونزی برای توسعه تعاملات میان تجار و نهادهای دو طرف خبر داد.

استاندار آذربایجان‌غربی هم ضمن همدردی با مردم و دولت اندونزی به‌دلیل خسارات ناشی از سیل اخیر، گفت: گسترش روابط با کشورهای اسلامی و جنوب شرق آسیا از رویکردهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.

رضا رحمانی، با معرفی ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و معادن، افزود: توسعه روابط تجاری و صادراتی با اندونزی از طریق ارتباط مستقیم صادرکنندگان دو طرف امکان‌پذیر است.

وی همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بستر مناسبی برای همکاری مشترک دانست و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ماکو به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور و منطقه ویژه اقتصادی سرو با زون‌های متنوع تولیدی و لجستیکی، ظرفیت ایجاد واحدهای مشترک، تولید و صادرات به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را دارند.

رولیان شاه سومیرات سفیر اندونزی در جمهوری اسلامی ایران با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین بر توسعه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کرده و ظرفیت‌های متقابل برای گسترش روابط میان آذربایجان‌غربی و کشور اندونزی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر استمرار رایزنی‌ها، تبادل هیأت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک به‌منظور گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های عملی میان دو طرف تأکید شد.

