رحمانی: نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی، چهارشنبه شب به مناسبت ۲۶ آذر، روز حملونقل و رانندگان، در جمع راهداران، اصناف حملونقل و رانندگان استان، نوسازی استان را سیاست اصلی مجموعه مدیریتی استان دانست و اظهار کرد: شعار ما آذربایجانغربی را باید از نو شناخت، شناساند و ساخت است و طرح «اینوا» حاصل همین نگاه تحولی است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مراکز لجستیکی گفت: بر اساس تفاهم صورتگرفته میان رؤسای جمهور ایران و ترکیه، حجم تجارت دو کشور باید به ۳۰ میلیارد دلار برسد و تحقق این هدف نیازمند فراهمسازی زیرساختهای مناسب است؛ از اینرو توسعه زیرساختهای حملونقل استان در بخشهای جادهای، ریلی و هوایی اهمیت ویژهای دارد.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر نقش راهبردی حملونقل در توسعه پایدار استان گفت: حملونقل یکی از بخشهای اصلی و شاهبیت توسعه آذربایجانغربی است و نوسازی ناوگان و زیرساختهای حملونقل جادهای با جدیت در دستور کار قرار دارد.
آذربایجان غربی قطب نوظهور اقتصادی کشور
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه موقعیت کریدوری شرق غرب و شمال جنوب بزرگترین سرمایه استان است، افزود: هممرزی آذربایجانغربی با اروپا، اوراسیا و عراق میتواند این استان را به قطب نوظهور اقتصادی کشور تبدیل کند و تحقق این مهم مستلزم توسعه متوازن زیرساختهای جادهای، ریلی و هوایی است.
وی از افزایش چشمگیر اعتبارات حوزه راه خبر داد و اظهار کرد: اعتبارات این بخش در سال گذشته کمتر از هزار میلیارد تومان بود، اما امسال با حمایت رئیسجمهور و از مسیرهای مختلف، این رقم به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
استاندار آذربایجانغربی افزود: تلاش میکنیم محورهای مهمی همچون ایواوغلی بازرگان، میاندوآب سرچم، سهراهی حیدرآباد نقده و میاندوآب بوکان تا سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی را از اولویتهای سرمایهگذاری آذربایجان غربی
رحمانی با تأکید بر لزوم تعامل با تشکلها و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با تشکلهای حملونقلی جلسات تخصصی برگزار کنیم و اختیارات لازم به مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تفویض شود تا با مشارکت تشکلها، برنامه جامع حملونقل جادهای استان تدوین و موانع سرمایهگذاری برطرف شود.
وی مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی را از اولویتهای سرمایهگذاری استان دانست و گفت: تأکید شده است که بهترین مجتمع خدماتی رفاهی، در شأن مردم استان، توسط بخش خصوصی در محور شهید کلانتری احداث شود.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به مصوبه صادرشده در جریان جنگ ۱۲ روزه مبنی بر امکان استفاده از مجوز منطقه آزاد برای ورود ماشینآلات و تجهیزات تصریح کرد: انتظار میرفت همه دستگاههای خدمات رسان از این فرصت استفاده کنند که اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بهخوبی از این ظرفیت بهره برد.
۹۸ درصد ناوگان حمل و نقل آذربایجان غربی در اختیار بخش خصوصی است
رحمانی با بیان اینکه ۹۸ درصد ناوگان حملونقل استان در اختیار بخش خصوصی است، گفت: با تسهیلگری و رفع موانع میتوان از ظرفیت سرمایهگذاران برای نوسازی ناوگان استفاده کرد. نوسازی کشندهها و کامیونها آغاز شده و نوسازی اتوبوسها نیز میتواند با استفاده از تفاهمنامههای بانکی، تسهیلات و مجوز ریاستجمهوری انجام شود.
وی به اقدامات ارزشمند انجامشده در حوزه راهداری، بهویژه در مسیرهای اربعین (پیرانشهر) و ساماندهی مرزها اشاره کرد و افزود: مشکل نوبتدهی در مرز سرو برطرف شده و در مرز بازرگان نیز اقدامات زیرساختی از جمله نصب دستگاه ایکسری در حال پیگیری است. همچنین نوسازی ترمینالها، بهویژه ترمینال ارومیه، باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به مشکلات معیشتی رانندگان گفت: مقرر شده شرکتها و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان با هماهنگی، نامهای در این خصوص تهیه و به استانداری ارسال کنند تا از طریق ریاستجمهوری، پیگیریهای لازم برای بهبود حقوق و مزایای رانندگان انجام شود.
رحمانی ضمن تقدیر از رانندگان، انجمنها و مجموعه راهداری استان در مدیریت مطلوب مشکل سوخت ناوگان در پایانه مرزی بازرگان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: ساماندهی و استانداردسازی سرعتگیرها، تکمیل روشنایی محورها و نصب نیوجرسی در جادههای استان باید با جدیت دنبال شود.
