روابط بین دو کشور ایران و ترکیه باید فراتر ازسطح دیپلماتیک باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر چهارشنبه در آیین پایان پنجمین اجلاس مشترک اقتصادی آذربایجان غربی و استانهای مرزی ترکیه با بیان اینکه ایران و ترکیه در طول تاریخ همواره سطح روابط خوبی را تجربه کرده اند افزود: دو ملت دارای پیشینه قوی تاریخی بوده و اشترکات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و... زیادی باهم دارند.

وی ادامه داد: برگزاری چنین اجلاس هایی ضمن تقویت روابط دیرینه دو کشور فرصتی برای تاکید دوباره بر حمایت های معنوی و قلبی ملت و مسئولان دو طرف و زمینه های اجرای هر چه بهتر مفاد تفاهم نامه های همکاری مشترک را فراهم می کند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه اجلاس خوی توانست راه های جدیدی برای ارتقای سطح همکاریهای دو کشور فراهم کند اظهارداشت: برگزاری این اجلاس در تحکیم مناسبات بین ایران و ترکیه موثر است و امضای تفاهم نامه همکاری نیز فصل جدیدی را در مناسبات اقتصادی، فرهنگی و تجاری بین دو کشور بویژه میان استان آذربایجان غربی و استان های مرزی ترکیه خواهد گشود.

سعادت در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت های سرمایه گذاری در استان به خصوص مناطق آزاد مناطق ویژه اقتصادی آذربایجان غربی از معافیت های مالیاتی بهره مند هستند تاکید کرد و افزود: در حال حاضر در منطقه اقتصادی ماکو مشوق های زیادی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان فراهم شده است.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد ماکو ، از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار است عنوان کرد: در این راستا سرمایه گذاران و اتباع خارجی می توانند در منطقه آزاد ماکو شرکت تاسیس کنند و مالکیت کار، سرمایه و محل کار خود را داشته باشند.

وی در ادامه از ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در خوی و منطقه ویژه اقتصادی در سرو خبر داد و از سرمایه گذاران ترک خواست از این فرصت های به دست آمده استفاده بهینه را کنند.

بنابراین گزارش با حضور مقامات دو کشور ایران و ترکیه پنجمین اجلاس توسعه همکاری های مشترک اقتصادی آذربایجان غربی و استان های مرزی ترکیه به مدت دو روز در شهرستان مرزی خوی برگزار شد.

این اجلاس با هدف گسترش همكاری های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، تجاری، آموزشی، علمی، دانشگاهی و همچنین حل مسائل و مشكلات مربوط به ترانزیت و گمرك در مرزهای مشترك به مدت دو روز در خوی برگزار شد.

پیگیری تفاهم نامه های قبلی میان دو طرف را از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس است که علاوه بر پیگیری مفاد تفاهمات قبلی فیمابین، در روز پایانی اجلاس (۲۳ اردیبهشت) تفاهم نامه جدیدی بمنظور گسترش همكاریهای مشترك، فیمابین استاندار آذربایجان غربی بعنوان رئیس هیئت ایرانی حاضر در اجلاس و استاندار وان بعنوان رئیس هیئت اعزامی از جمهوری تركیه، مبادله و منعقد شد.