طرح توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ در بوکان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح فاز نخست طرح توسعه بزرگ‌ترین زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ شمال‌غرب کشور با عنوان بعد از ظهر پنجشنبه با ظرفیت ۱۲۵ هزار قطعه در روستای آغلیان شهرستان بوکان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.

این طرح با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود و در نهایت با تکمیل شش فاز به ظرفیت ۷۵۰ هزار قطعه خواهد رسید.

این واحد گوشتی که دارای پروانه تأسیس ۷۵۰ هزار قطعه‌ای است، در فاز نخست مرغ‌های پرورشی ۴۰ روزه را در سالن‌های مجهز خود جای داده و فاز دوم نیز در حال نصب تجهیزات داخلی است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمامی فازهای این پروژه به‌تدریج وارد مدار تولید خواهند شد.

اجرای این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گوشت سفید در کشور، زمینه اشتغال‌زایی برای ۲۰ نفر در فاز نخست و ۱۲۰ نفر با اتمام فازهای بعدی طرح را فراهم می‌کند.

همچنین با بهره‌برداری کامل از این زنجیره، بخش مهمی از نیاز بازار داخلی به گوشت مرغ تأمین شده و گامی مؤثر در جهت ارتقای امنیت غذایی کشور برداشته خواهد شد.

این پروژه به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و دامپروری آذربایجان غربی شناخته می‌شود و انتظار می‌رود با تکمیل فازهای بعدی، جایگاه شهرستان بوکان در صنعت مرغداری کشور بیش از پیش تقویت شود.

این واحد تولیدی پس از راه اندازی، سالانه ۶۵۰۰ تن مرغ زنده تولید کند که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و ارتقای امنیت غذایی ایفا خواهد کرد.