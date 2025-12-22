پلمب و اخطار به بیش از ۲۲ هزار واحد صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا با تشریح عملکرد پلیس آگاهی در حوزه مبارزه با سرقت اظهار داشت: در هشت ماهه امسال مجموعاً ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۷۲ قلم اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل داده شد؛ رقمی بی سابقه که نشان دهنده جهش بزرگ پلیس آگاهی در حوزه کشف علمی و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است.

وی افزود: در همین مدت، کارآگاهان پلیس آگاهی ۲۲۷۷۲ واحد صنفی مجاز شامل: سمساری‌ها، اوراق فروشی‌ها، مراکز جمع آوری ضایعات و واحدهای مرتبط با کالای دست دوم را مورد بازدید قرار دادند که نتیجه این بازرسی‌ها صدور ۳۳۲۸ اخطار پلمب و پلمب تعداد ۷۶۶ واحد متخلف بود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به یک سال تعامل با اتحادیه صنوف مرتبط، گفت: در این بازده زمانی، طرح نصب دوربین‌های پایش تصویری در تمامی سمساری‌ها اجرا شد و با اتصال این دوربین‌ها به مرکز پایش پلیس، سطح نظارت و سرعت کشف جرایم چندین برابر شد.

وی همچنین تصریح کرد: استرداد گسترده اموال، استاندارد سازی صنوف مرتبط و نظارت هوشمندانه سه رکن اساسی تحول در پلیس آگاهی در سال ۱۴۰۴ است؛ تحولی که نتیجه مستقیم هوشمندسازی، عملیات‌های هدفمند و ارتقای تعامل میان پلیس و صنوف رسمی کشور است.