به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند اظهار کرد: به دنبال ارسال چندین پرونده کلاهبرداری به پلیس آگاهی استان مبنی بر اینکه افرادی با دسته چک افراد کارتن خواب اقدام به کلاهبرداری از کاسبان تولید کنندگان سطح استان کرده‌اند، تیمی ویژه در اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان برای شناسایی و دستگیری این افراد تشکیل شد.

وی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارآگاهان مشخص شد که افرادی با کرایه کوتاه مدت حجره در بازارهای عمده فروشی به تولید کنندگان مراجعه و با جلب اعتماد اقدام به خریدهای سنگین با دسته چک افراد ناشناس و کارتن خواب کرده و متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه متهمان به صورت کاملاً حرفه‌ای هیچ‌گونه ردی از خود بر جای نگذاشته بودند، گفت: علی رغم این موضوع کارآگاهان با انجام اقدامات پیچیده فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی یکی از نامبردگان شده و با هماهنگی مقام قضائی او را در شهر کرج دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه پس از اعتراف متهم دستگیر شده ۵ نفر دیگر از همدستان او شناسایی و دستگیر شدند، افزود: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این باند ۳۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هداوند با اشاره به شناسایی مالباختگان این پرونده و معرفی آنها به همراه متهمان به مراجع قضائی، متذکرشد: شهروندان باید قبل از دریافت چک از افراد ناشناس حتماً نسبت به استعلام آن اقدام کنند تا در دام افراد شیاد و کلاهبردار گرفتار نشوند.