محکومیت ۲۵ میلیاردی قاچاقچی خودروی مارس در تعزیرات تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت قاچاقچی یک دستگاه خودروی مارس به پرداخت بیش از ۲۵ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

جودکی با اعلام این خبر اظهار داشت: پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی مارس به ارزش ۲۵ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قدس مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مستندات موجود در پرونده، اظهارات متخلف و ارائه نشدن مدارک قانونی و گمرکی، تخلف قاچاق را محرز تشخیص داد و علاوه بر ضبط خودرو، متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: این پرونده پس از گزارش مأموران پلیس آگاهی شهرستان قدس مبنی بر کشف یک دستگاه خودروی قاچاق، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.