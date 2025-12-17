به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: مؤسسه ISC با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه داده خود، اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می‌نماید.

وی افزود: تعداد ۵۵۷ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته بندی شدند. فهرست حوزه‌های موضوعی و تعداد نویسندگان پراستناد هر حوزه در جدول زیر نشان داده شده است.

ردیف حوزه موضوعی تعداد نویسندگان ۱ علوم تاریخی ۲۳ ۲ علوم جغرافیایی ۵۱ ۳ زبان و زبانشناسی ۲۵ ۴ زبان و ادبیات ۲۶ ۵ جامعه شناسی و علوم سیاسی ۴۴ ۶ حقوق ۲۷ ۷ علوم اجتماعی ۸۱ ۸ روان شناسی ۶۱ ۹ علوم تربیتی ۵۷ ۱۰ علم اطلاعات و دانش شناسی ۹ ۱۱ کسب و کار، مدیریت و حسابداری ۹۰ ۱۲ علوم اقتصادی ۳۲ ۱۳ هنر و معماری ۱۴ ۱۴ الهیات و معارف اسلامی ۳۹ ۱۵ فلسفه ۲۰ ۱۶ سایر (کلیات) ۴۹

اسامی نویسندگان هر یک از حوزه‌های موضوعی و یایر جزئیات مربوط به این گزارش از طریق سامانه پژوهشگران پراستناد مؤسسه ISC به آدرس hcr.isc.ac قابل دسترس است.