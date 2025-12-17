  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ منتشر شد

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: مؤسسه ISC با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه داده خود، اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می‌نماید.

وی افزود: تعداد ۵۵۷ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته بندی شدند. فهرست حوزه‌های موضوعی و تعداد نویسندگان پراستناد هر حوزه در جدول زیر نشان داده شده است.

ردیف

حوزه موضوعی

تعداد نویسندگان

۱

علوم تاریخی

۲۳

۲

علوم جغرافیایی

۵۱

۳

زبان و زبانشناسی

۲۵

۴

زبان و ادبیات

۲۶

۵

جامعه شناسی و علوم سیاسی

۴۴

۶

حقوق

۲۷

۷

علوم اجتماعی

۸۱

۸

روان شناسی

۶۱

۹

علوم تربیتی

۵۷

۱۰

علم اطلاعات و دانش شناسی

۹

۱۱

کسب و کار، مدیریت و حسابداری

۹۰

۱۲

علوم اقتصادی

۳۲

۱۳

هنر و معماری

۱۴

۱۴

الهیات و معارف اسلامی

۳۹

۱۵

فلسفه

۲۰

۱۶

سایر (کلیات)

۴۹

اسامی نویسندگان هر یک از حوزه‌های موضوعی و یایر جزئیات مربوط به این گزارش از طریق سامانه پژوهشگران پراستناد مؤسسه ISC به آدرس hcr.isc.ac قابل دسترس است.

