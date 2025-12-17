به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: مؤسسه ISC با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه داده خود، اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری مینماید.
وی افزود: تعداد ۵۵۷ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته بندی شدند. فهرست حوزههای موضوعی و تعداد نویسندگان پراستناد هر حوزه در جدول زیر نشان داده شده است.
|
حوزه موضوعی
|
تعداد نویسندگان
|
۱
|
علوم تاریخی
|
۲۳
|
۲
|
علوم جغرافیایی
|
۵۱
|
۳
|
زبان و زبانشناسی
|
۲۵
|
۴
|
زبان و ادبیات
|
۲۶
|
۵
|
جامعه شناسی و علوم سیاسی
|
۴۴
|
۶
|
حقوق
|
۲۷
|
۷
|
علوم اجتماعی
|
۸۱
|
۸
|
روان شناسی
|
۶۱
|
۹
|
علوم تربیتی
|
۵۷
|
۱۰
|
علم اطلاعات و دانش شناسی
|
۹
|
۱۱
|
کسب و کار، مدیریت و حسابداری
|
۹۰
|
۱۲
|
علوم اقتصادی
|
۳۲
|
۱۳
|
هنر و معماری
|
۱۴
|
۱۴
|
الهیات و معارف اسلامی
|
۳۹
|
۱۵
|
فلسفه
|
۲۰
|
۱۶
|
سایر (کلیات)
|
۴۹
اسامی نویسندگان هر یک از حوزههای موضوعی و یایر جزئیات مربوط به این گزارش از طریق سامانه پژوهشگران پراستناد مؤسسه ISC به آدرس hcr.isc.ac قابل دسترس است.
