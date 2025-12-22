به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی علویان مهر گفت: مجموعه نسخی که با همت آقای مهدی خواجه‌پیری گردآوری شده است، به‌صورت یکجا در اختیار مؤسسه استنادی جهان اسلام قرار گرفت و این اسناد برای استفاده پژوهشگران ایران و سایر کشورهای اسلامی در دسترس قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران در شبه‌قاره هند اظهار داشت: ایرانیان حدود ۸۰۰ سال در هندوستان حاکمیت داشته یا نقش‌آفرینی فرهنگی داشته‌اند و در این دوره، زبان فارسی زبان مرجع علمی و اداری این سرزمین بوده است؛ به‌همین دلیل، اسناد و نسخ ارزشمندی از این دوران به یادگار مانده است.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام افزود: این اسناد در قالب میکروفیش‌ها، به‌صورت دیجیتال و حتی فیزیکی گردآوری شده‌اند که بخشی از آن‌ها به ایران منتقل شده است. مؤسسه ISC با نمایه‌سازی و اختصاص کدهای علمی، این منابع را برای پژوهشگران و دانش‌پژوهان قابل مشاهده و بهره‌برداری خواهد کرد.

علویان مهر تصریح کرد: نسخ خطی گردآوری‌شده از ایران و دیگر کشورهای اسلامی، از منابع مهم و تقویت‌کننده پایگاه‌های اطلاعاتی ISC به‌شمار می‌روند و نقش مؤثری در توسعه مطالعات تاریخی و علمی جهان اسلام دارند.