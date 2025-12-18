به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (ویژه ورودی‌های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) سال ۱۴۰۴ روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

جزئیات آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل

دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل که از اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد شروع به تحصیل کرده اند و براساس مفاد آئین نامه انتقال و مصوبه نود و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مشمول مقررات انتقال به داخل شده اند، می‌توانند در این آزمون و شرکت کرده و در صورت احراز شرایط مندرج در آئین نامه، به شورای انتقال معرفی خواهند شد.

مرحله پیش از آزمون: دانشجویان متقاضی انتقال موظفند درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز (طبق آئین نامه انتقال) که به تأیید دانشگاه محل تحصیل و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده است، در سامانه انتقال دانشجویان خارج به داخل ثبت و بارگذاری کنند.

توجه ۱: فقط کسانی مجاز به حضور در جلسه و شرکت در آزمون خواهند بود که پرونده آنها در سامانه فوق رسیدگی و تأیید شده و بر اساس ضوابط مربوطه، مجاز به شرکت در آزمون شناخته شده اند.

توجه ٢: این آزمون فقط جهت ارزیابی علمی متقاضیان انتقال به داخل، به عنوان یکی از مراحل فرآیند بررسی مدارک است و آزمون ورودی به دانشگاه‌های داخل نیست. بنابراین، قبولی در این آزمون به منزله موافقت با انتقال نبوده و صرفاً پرونده دانشجو را در شورای انتقال قابل طرح می‌سازد و حقی برای فرد ایجاد نمی‌کند.

مرحله نامنویسی در آزمون: در صورت تکمیل بودن کلیه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده، دانشجویان باید آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون به کارشناس ارزشیابی (در مرکز خدمات آموزشی) اعلام کنند تا نام آنها در لیست مرکز خدمات آموزشی ثبت شود. پس از آن، دانشجویان باید در زمان تعیین شده، نسبت به نامنویسی اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir اقدام کنند.

نکته: در صورت تکمیل نشدن مدارک و اتمام مهلت ثبت نام، مرکز سنجش آموزش پزشکی هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان شرکت دانشجویان در آزمون را نخواهد داشت و آنان باید در آزمون‌های بعدی شرکت کنند.

ثبت نام در این آزمون از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه آغاز و در ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می‌یابد.

توجه: متقاضیان باید تا پیش از ثبت نام اینترنتی برای شرکت در آزمون، مدارک خود را در سامانه انتقال دانشجویان خارج به داخل ثبت و بارگذاری کنند.

روش ثبت نام اینترنتی: داوطلبان باید هر یک از مدارک زیر را اسکن کرده (با حجم ١٠٠ تا ٣٠٠ کیلوبایت و فرمت jpg) و هنگام ثبت نام از طریق پیوند مربوطه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری کنند. پس از ارسال مدارک، دکمه «آغاز ثبت نام» فعال می‌شود و با فشار دادن آن، فرم ثبت نام در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد.

داوطلبان باید فرم را کامل کرده و با کلیک روی دکمه ثبت نهایی، کد رهگیری را دریافت کنند.

هزینه شرکت در آزمون ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان) است که در آغاز ثبت نام، به صورت اینترنتی و با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شتاب پرداخت می‌شود. هزینه آزمون قابل برگشت یا انتقال به فرد دیگری نیست. داوطلبان باید پیش از اقدام به پرداخت، از قطعیت تصمیم خود اطمینان حاصل کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی:

۱. تصویر اسکن شده یک قطعه عکس که در سال جاری گرفته شده باشد

۲. تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه

۳. تصویر اسکن شده کارت ملی

توجه: هر یک از تصاویر بالا باید با فرمت jpg و حجم حدود ١٠٠ تا ٣٠٠ کیلو بایت تهیه شود.

توزیع کارت ورود به جلسه: کارت شرکت در آزمون از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

توجه مهم: داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

مکان برگزاری آزمون: آزمون در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران برگزار خواهد شد که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می‌شود.

جزئیات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور سال ۱۴۰۴

همچنین آزمون ارزشیابی دانش آموختگان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور سال ۱۴۰۴ نیز همزمان در روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

این آزمون بر اساس مصوبه جلسه ۲۶۶ شورای عالی ارزشیابی، هر ساله دو بار، در مرداد و دی ماه هر سال و بدون محدودیت دفعات شرکت، برگزار می‌شود. نخستین دوره این آزمون در روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ طبق قوانین و مطابق با مندرجات این اطلاعیه برگزار خواهد شد.

مرحله پیش از آزمون: داوطلبان پیش از نامنویسی اینترنتی، ابتدا باید نسبت به تشکیل پرونده در پایگاه اینترنتی «مرکز خدمات آموزشی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی: edd.behdasht.gov.ir اقدام کنند و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی تأیید شده باشند، واجد شرایط شرکت در آزمون ارزشیابی/ ارتقا هستند.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی: (تصاویر اسکن شده)

- مدارک تحصیلی دریافتی از دانشگاه محل تحصیل، شامل مدرک نهایی و ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی که صحت صدور و تعلق آن، به تصدیق و تأیید و مهر و امضای شعبه امور دانشجویی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه و تأیید وزارت امور خارجه در تهران رسیده باشد.

- کلیه سوابق تحصیلی قبلی در ایران (مدرک پیشنیاز بر اساس مدرک اخذ شده در خارج از کشور، اعم از دکتری، فوق لیسانس، لیسانس، دیپلم، پیش دانشگاهی و …)

- شناسنامه

- کارت ملی

- کارت پایان خدمت یا معافیت

- گذرنامه‌های جدید و زمان تحصیل

- عکس ٣×۴

نکته: ارائه ترجمه رسمی کلیه مدارک، چنانچه به زبانی غیر از انگلیسی باشند، الزامی است.

مرحله نامنویسی در آزمون: در صورت کامل بودن پرونده در مرکز خدمات آموزشی، دانش آموختگان باید آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون به کارشناس ارزشیابی در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کنند تا نام آنها در لیست مرکز خدمات آموزشی ثبت شود. در نهایت، دانش آموختگان موظفند در زمان تعیین شده، نسبت به نامنویسی اینترنتی اقدام کنند.

نکته: در صورت تکمیل نشدن پرونده و اتمام مهلت ثبت نام، مرکز سنجش آموزش پزشکی هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان شرکت دانش آموختگان در آزمون را نخواهد داشت و آنان موظفند در آزمون بعدی شرکت کنند.

زمان ثبت نام در این آزمون از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه آغاز می‌شود و در ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می‌یابد.

روش ثبت نام اینترنتی:

۱- مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir

۲- مراجعه به پیوند «ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور»، پیوند «ارزشیابی فیزیوتراپی»، پیوند «ثبت نام جدید»، پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام به مبلغ ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان)، ارسال مدارک، تکمیل فرم ثبت نام و دریافت کد رهگیری.

هزینه آزمون قابل برگشت یا انتقال به فرد دیگری نیست. داوطلبان باید پیش از اقدام به پرداخت، از قطعیت تصمیم خود اطمینان حاصل کنند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی:

۱. تصویر اسکن شده یک قطعه عکس که در سال جاری گرفته شده باشد

۲. تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه

۳. تصویر اسکن شده کارت ملی

هر یک از تصاویر بالا باید با فرمت jpg و حجم حدود ١٠٠ تا ٣٠٠ کیلو بایت تهیه شود.

توزیع کارت ورود به جلسه: کارت شرکت در آزمون از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

مرحله آزمون کتبی: آزمون دارای ٧٠ سوال تستی چهارجوابی و بدون نمره منفی است. این آزمون دارای ٢٠٠ نمره بوده و منابع آن در بخش منابع آزمون‌ها، در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دسترسی است.

فرآیند آزمون رأس ساعت ٨: ٣٠ صبح روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران برگزار خواهد شد که آدرس آن بر روی کارت ورود به جلسه درج می‌شود.

مرحله پس از آزمون: حائزان حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون کتبی، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون به مرکز خدمات آموزشی معرفی خواهند شد. این افراد بر اساس نمره کسب شده در آزمون عملی، برای ارزشیابی مدرک تحصیلی خود باید حداقل ۴ تا حداکثر ۲۴ واحد تکمیلی را بگذرانند. سایر شرکت کنندگان، مردود محسوب شده و می‌توانند در دوره‌های بعدی آزمون شرکت کنند.