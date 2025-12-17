لزوم تبیین حکمرانی قانونمند در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با رؤسای فعلی و پیشین پژوهشگاه فضای مجازی، فعالان و همکاران پژوهشی حوزه فضای مجازی و فعالان پژوهشی پردیس قم به مناسبت هفته پژوهش دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست آقامیری با اهمیت نقش پژوهشگران در تصمیم گیری های کلان کشور، گفت: در این منظومه هر اندیشمندی که می‌تواند باید در تقویت این مسیر گام برداشته و به عمق بینش و تبیین حکمرانی قانونمند در فضای مجازی کمک کند.

وی با اشاره به ایجاد یک حرکت جمعی و تعریف شاخص‌های اصلی براساس نظام ارزشی، بینشی و مطلوب نگری اندیشمندان در حوزه فضای مجازی، افزود: در صورتی که صدای پژوهشگران و فعالان این حوزه به جامعه برسد، شاهد بهبود وضعیت فعلی و تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیق‌تر در حوزه فضای مجازی خواهیم بود.

در ادامه این نشست صمیمی، حجت الاسلام غلامی رئیس پژوهشگاه فضای مجازی به تشریح برنامه‌های پژوهشی در این حوزه پرداخت.

همچنین فعالان و پژوهشگران حوزه فضای مجازی بر اهمیت شناسایی نیازهای پژوهشی، شناسایی و پرورش نخبگان این حوزه، کمبود نیروی انسانی متخصص، آینده پژوهی، ایجاد کانون تفکر تخصصی به خصوص درباره هوش مصنوعی و بهره مندی از ظرفیت‌های دانشگاهی فضای مجازی تاکید کرده و چالش‌های پیش روی این حوزه را بررسی کردند.

در پایان این نشست، دبیر شورای عالی فضای مجازی از کتاب «انقلاب چهارم سپهر اطلاعاتی چگونه واقعیت انسانی را از نو شکل می‌دهد؟» به ترجمه دکتر مصطفی تقوی و فهیمه لسان طوسی رونمایی کرد.