  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

اجرای مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی را با جدیت دنبال می‌کنیم

اجرای مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی را با جدیت دنبال می‌کنیم

وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی، گفت: اجرای این مصوبه با وجود نظرهای موافق و مخالف در خصوص تسهیل دسترسی‌ها با محوریت مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اجرای مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می‌شود و ما نیز در جلسات آن شرکت می‌کنیم؛ باید یادآور شد جلسات مربوطه به صورت یک هفته در میان و مستمر در حال برگزاری است.

وی همچنین اظهار کرد: عنوان این مصوبه "تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی" است لذا باید اذعان کرد که مصوبه مذکور توانسته ظرفیت‌هایی ایجاد کند؛ ما موضوع را دنبال می‌کنیم اما بالاخره نظرهای موافق و مخالفی در خصوص تسهیل دسترسی‌ها وجود دارد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: مسلماً دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای تک تک بندهای این مصوبه، جدی بوده و کار را دنبال و پیگیری می‌کنیم.

کد خبر 6690293
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها