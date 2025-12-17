به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید قاسم قریشی عصر چهارشنبه در مجمع عمومی بسیجیان استان قم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی اظهار کرد: توفیق حضور در جمع فرهیختگان و ارائهدهندگان طرحهای اثرگذار، نعمتی الهی است که باید قدردان آن بود.
وی گفت: ویژگی برجسته این نشست، ارائه طرحها در فضایی تعاملی و همراه با بررسی دقیق و صدور دستورات اجرایی بود که نشان میدهد این مجامع صرفاً تشریفاتی نیستند و میتوانند به تصمیمسازی و اقدام منجر شوند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با قدردانی از مسئولان استانی، فرماندهی سپاه استان قم، نمایندگان مجلس و مدیران حاضر در جلسه افزود: سپاه و بسیج آمادگی کامل دارند از طرحهایی که قابلیت اجرا، توسعه و تعمیم دارند، حمایت کنند و این حمایت صرفاً در سطح استان نخواهد بود، بلکه در صورت برخورداری از شاخصهای لازم، قابلیت بهرهبرداری کشوری نیز وجود دارد.
وی با اشاره به ارائه طرحهای مختلف در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانواده تصریح کرد: برخی از این ایدهها ظرفیت تبدیل شدن به الگو برای سایر استانها را دارند، بهویژه در مواردی که نیازمند پشتیبانی در حوزه قانونگذاری هستند و اینجا نقش نمایندگان مجلس بسیار تعیینکننده است.
قریشی در ادامه با اشاره به ارائه طرح کارگروه زن و خانواده بیان کرد: محتوای ارائهشده قابل تقدیر بود و عناوین برنامهها از غنای لازم برخوردار بودند، اما لازم است در ادبیات و چارچوب مفهومی، از نگاههای محدود و صرفاً سلبی عبور کرده و به سمت مفاهیم جامعتری همچون تعالی زن و خانواده حرکت کنیم.
وی افزود: تمرکز بر سبک زندگی زن مسلمان و بانوی تراز انقلاب اسلامی، مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب، میتواند افق گستردهتری برای اینگونه برنامهها ایجاد کند و مانع از برداشتهای تقلیلگرایانه شود.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به وجود قرارگاههای تخصصی در بسیج گفت: بخش قابل توجهی از این طرحها با مأموریتهای قرارگاهی در بسیج تطبیق دارد و میتوان با ایجاد ارتباط مؤثر میان مجامع استانی و این قرارگاهها، مسیر حمایت، تکمیل و اجرای آنها را هموار کرد.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در حوزه فرهنگی و اجتماعی افزود: استفاده از ظرفیت مردمی و اجتماعی در کنار ابزارهای تشویقی، سیاستهای مکمل و فرهنگسازی رفتاری، میتواند اثربخشی این برنامهها را افزایش دهد و نباید به یک بُعد خاص اکتفا کرد.
قریشی درباره طرحهای حوزه کشاورزی و بیابانزدایی نیز اظهار کرد: ایدهها ارزشمند است، اما اجرای آزمایشی، بررسی اقلیم و تطبیق دقیق با شرایط آبوهوایی قم ضروری است تا از بروز مشکلات در مرحله اجرا جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت اقتصادی استان قم گفت: قم از نظر جغرافیایی و موقعیت راهبردی، ظرفیت تأمین بخشی از نیازهای کلانشهر تهران را دارد و اگر بتواند حتی درصدی از نیازهای پایتخت در حوزههایی مانند مواد غذایی، پوشاک، خدمات و تولید را پوشش دهد، تحول قابل توجهی در اقتصاد استان ایجاد خواهد شد.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: ایجاد کارگاهها، استفاده از سفارشمحوری و اتصال تولید استان به بازار مصرف تهران، میتواند یکی از راهبردهای مؤثر در اشتغالزایی و رونق اقتصادی باشد.
وی با ارائه پیشنهادی به مسئولان استان بیان کرد: با توجه به ظرفیت مجمع نخبگانی استان، حضور رئیس این مجمع در شورای برنامهریزی و توسعه استان میتواند به همافزایی بهتر، تسهیل تصمیمسازی و اتصال طرحهای استانی به شبکه ملی کمک کند.
قریشی با اشاره به حوزه انرژیهای نو گفت: موضوع نیروگاههای خورشیدی از جمله محورهایی است که بسیج طی سالهای اخیر بهصورت جدی دنبال کرده و با حمایت مجلس و دولت، امکان تبدیل آن به یک بسته کامل شامل تولید پنل، نصب، اشتغالزایی و تأمین انرژی وجود دارد.
وی افزود: اگر این طرحها بهصورت جامع و اولویتبندیشده ارائه شوند، آمادگی داریم میزبان ارائه آنها در قرارگاههای تخصصی بسیج و سپاه در سطح ملی باشیم تا ضمن تکمیل، زمینه اجرای گستردهتر آنها فراهم شود.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین در پایان تأکید کرد: مسیر پیشرفت کشور از دل طرحهای مردمی، نگاه جامع، همافزایی نهادی و پیگیری مستمر میگذرد و بسیج و سپاه در این مسیر، خود را خادم و پشتیبان جریانهای مؤمن، خلاق و انقلابی میدانند.
