به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندر خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی، گفت: بودجه فرهنگی یکی از ارکان اساسی حکمرانی در کشور است و نباید نگاه حداقلی یا تزئینی به آن داشت. فرهنگ، زیربنای بسیاری از تصمیمها، رفتارهای اجتماعی و حتی موفقیت برنامههای اقتصادی و عمرانی کشور محسوب میشود.
وی افزود: اگر بودجه فرهنگی بهدرستی دیده نشود، در عمل هزینههای کشور در سایر حوزهها افزایش پیدا میکند. بسیاری از آسیبهای اجتماعی، ناهنجاریها و حتی بخشی از ناکارآمدیهای اقتصادی، ریشه در ضعفهای فرهنگی دارد که با برنامهریزی و تأمین مالی مناسب قابل پیشگیری است.
نماینده مردم بندرعباس و قشم با تأکید بر ارتباط مستقیم بودجه فرهنگی با زیرساختهای کشور، گفت: وقتی از زیرساخت صحبت میکنیم، نباید صرفاً به پروژههای فیزیکی مانند راه، بندر یا نیروگاه محدود شویم. زیرساختهای انسانی، اجتماعی و فکری نیز بخش مهمی از بنیان کشور را تشکیل میدهند و این حوزهها بدون تقویت فرهنگ، به نتیجه مطلوب نمیرسند.
وی افزود: نیروی انسانی متعهد، قانونمدار و مسئولیتپذیر، حاصل سرمایهگذاری مستمر در حوزه فرهنگ است. اگر فرهنگ کار، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی تقویت شود، بهرهوری در تمام زیرساختهای کشور افزایش خواهد یافت و منابع ملی به شکل مؤثرتری مصرف میشود.
مرادی با اشاره به لزوم هدفمند بودن بودجه فرهنگی تصریح کرد: صرف افزایش عدد بودجه، بدون برنامه و نظارت دقیق، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. بودجه فرهنگی باید بر اساس نیازهای واقعی جامعه، تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی تخصیص پیدا کند.
وی افزود: در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است، فرهنگ میتواند نقش پیشران و تسهیلگر داشته باشد. جامعهای که از نظر فرهنگی منسجم باشد، همراهی بیشتری با سیاستهای کلان کشور خواهد داشت و مسیر اصلاحات و پیشرفت هموارتر میشود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: نگاه راهبردی به بودجه فرهنگی، در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور است. اگر امروز در این حوزه کوتاهی شود، در سالهای آینده ناچار خواهیم بود هزینههای سنگینتری برای جبران آسیبها بپردازیم. تقویت بودجه فرهنگی به معنای تقویت بنیانهای اصلی کشور و تضمین پایداری توسعه است.
