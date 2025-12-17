به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نشست شورای مشارکت‌های مردمی و سالمندان اداره‌کل بهزیستی استان که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد با بیان اینکه استان یزد از رشد اقتصادی و صنعتی چشمگیری برخوردار است و شاخص‌های سلامت اجتماعی آن وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد، اظهار کرد: تغییر ساختار خانواده، افزایش گسل‌های اجتماعی و رشد آسیب‌هایی چون کودک‌آزاری و خودکشی، نشانه‌ای از بروز بحران‌های پنهان اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه الگو و جغرافیای آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر دستخوش تحول شده و دیگر محدود به مناطق حاشیه‌ای نیست، افزود: امروز این آسیب‌ها حتی در میان اقشار تحصیل‌کرده نیز به چشم می‌خورد و ضرورت اتخاذ رویکردی نوین، داده‌محور و بین‌بخشی بیش از هر زمان احساس می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ادامه، استقلال در نظام طراحی فراگیر، توسعه زیست‌بوم مراقبت در منزل، نظام تأمین مالی مبتنی بر نتیجه و اوراق مشارکت اجتماعی، رفاه پیشگیرانه و داده‌محور و ایجاد رصدخانه هوشمند آسیب‌های اجتماعی و بودجه‌ریزی شخصی‌سازی‌شده را پنج الگوی نوین برای آینده نظام بهزیستی استان برشمرد.

دهستانی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه یزد در زمینه سرمایه انسانی، انسجام فرهنگی و چابکی مدیریتی، این استان را آزمایشگاه سیاست‌گذاری کشور در حوزه رفاه اجتماعی توصیف کرد و خواستار تفویض اختیارات گسترده‌تر به استان برای اجرای آزمایشی مدل‌های نوآورانه شد.

وی در پایان، چشم‌انداز نهایی این مسیر را، تبدیل یزد از استانی دریافت‌کننده خدمات به مرکز دانش رفاه و مددکاری اجتماعی کشور عنوان و بر ضرورت تحول بنیادین در رویکردهای مدیریتی و اجرایی این حوزه تأکید کرد و خواستار حرکت از مدل‌های سنتی سازمان‌محور به‌سوی جامعه‌محوری هوشمند با تمرکز بر پنج الگوی نوآورانه شد.