نصیرپور: بودجه فرهنگ، دماسنج اعتماد عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، با نگاهی متفاوت به بحث بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: بودجه فرهنگ فقط نشان‌دهنده میزان حمایت مالی دولت نیست؛ این بودجه در واقع دماسنج نگاه حاکمیت به جامعه است. هرچه این عدد کوچک‌تر می‌شود، پیام آن برای مردم روشن‌تر است؛ اینکه فرهنگ در اولویت تصمیم‌سازی نیست.

وی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر جا سرمایه‌گذاری فرهنگی کاهش یافته، شکاف اجتماعی، بی‌اعتمادی و فاصله میان مردم و نهادهای رسمی افزایش پیدا کرده است. این‌ها پدیده‌های انتزاعی نیستند؛ مستقیماً در رفتار اجتماعی، مشارکت عمومی و حتی میزان قانون‌پذیری اثر می‌گذارند.

نصیرپور ادامه داد: فرهنگ برخلاف تصور رایج، یک حوزه مصرف‌کننده صرف نیست. فرهنگ میدان گفت‌وگوی جامعه با خودش است؛ جایی که ارزش‌ها بازتولید می‌شوند، اختلاف‌ها مدیریت می‌شوند و احساس تعلق شکل می‌گیرد. وقتی این میدان تضعیف شود، جامعه وارد وضعیت فرسایشی می‌شود که جبران آن بسیار پرهزینه‌تر از تقویت بودجه فرهنگی است.

نماینده مردم سراب با اشاره به نحوه تنظیم بودجه گفت: ما در بودجه‌ریزی، هزینه‌های ملموس و فوری را می‌بینیم، اما هزینه‌های پنهان بی‌توجهی به فرهنگ را نادیده می‌گیریم. کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش تنش‌های اجتماعی و تضعیف هویت جمعی، هزینه‌هایی هستند که در هیچ ردیف بودجه‌ای نوشته نمی‌شوند، اما دیر یا زود خودشان را تحمیل می‌کنند.

وی تصریح کرد: مسئله فقط افزایش عدد نیست، بلکه تغییر منطق تصمیم‌گیری است. اگر فرهنگ به عنوان ابزار حکمرانی هوشمندانه دیده شود، آن‌وقت منابع پایدار برایش تعریف می‌شود؛ از اصلاح نقش شرکت‌های بزرگ گرفته تا بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای دولت. اما تا زمانی که فرهنگ آخرین گزینه باشد، همین چرخه تکرار می‌شود.

نصیرپور در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که فرهنگ در آن ضعیف شود، زودتر خسته می‌شود، زودتر دچار بی‌تفاوتی می‌شود و سخت‌تر اصلاح می‌شود. بودجه فرهنگ در واقع سرمایه‌گذاری برای شنیده شدن صدای جامعه و حفظ پیوند میان مردم و ساختار حکمرانی است. نادیده گرفتن آن، نادیده گرفتن آینده است.