بیاتی: سهم فرهنگ از بودجه کشور باید مشخص و قابل دفاع باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی، گفت: بودجه فرهنگی یکی از موضوعات اساسی و زیربنایی کشور است و هرچه به آن توجه بیشتری شود، می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای پویا، سالم و مقتدر شکل بگیرد. وقتی از فرهنگ صحبت می‌کنیم، منظور مجموعه اقداماتی است که باید انجام شود تا بنیان‌های فکری، اجتماعی و اعتقادی جامعه تقویت شود.

وی افزود: کار فرهنگی ذاتاً کاری پنهان و درونی است و برخلاف پروژه‌های عمرانی، قابل نمایش و عدد و رقم‌دادن نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم مثلاً هزار نفر را اهل نماز یا اخلاق کرده‌ایم، اما در مقابل، وقتی یک ساختمان، پل، جاده یا خط ریلی ساخته می‌شود، به‌راحتی می‌توان آن را به مردم نشان داد. همین تفاوت باعث می‌شود کار فرهنگی کمتر دیده شود، در حالی که هزینه‌های آن بالاست و اثرگذاری‌اش همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور متولیان متعددی در حوزه فرهنگ وجود دارد، اما متأسفانه تمرکز و انسجام لازم در پیگیری امور فرهنگی دیده نمی‌شود. تقریباً همه وزارتخانه‌ها دارای معاونت فرهنگی هستند، شهرداری‌ها فعالیت فرهنگی انجام می‌دهند، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این حوزه فعال‌اند و بودجه فرهنگی دریافت می‌کنند، اما نبود هماهنگی و انسجام میان این دستگاه‌ها یکی از اشکالات جدی موجود است که باید اصلاح شود.

بیاتی ادامه داد: به اعتقاد من، متولی اصلی فرهنگ در کشور باید مشخص و متمرکز باشد تا اقدامات فرهنگی به‌صورت هدفمند و مؤثر پیش برود. از سوی دیگر، شرایط فعلی کشور و هجمه‌هایی که دشمن در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های بیگانه دنبال می‌کند، به‌طور مستقیم فرهنگ مردم را هدف قرار داده است و این مسئله ضرورت توجه ویژه به اعتبارات فرهنگی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: لازم است درصد مشخص و قابل قبولی از بودجه کل کشور به امور فرهنگی اختصاص پیدا کند. همچنین معتقدم هر اقدام عمرانی که در کشور انجام می‌شود، باید دارای پیوست فرهنگی باشد؛ به این معنا که اگر پل، جاده یا پروژه‌ای عمرانی ساخته می‌شود، در کنار آن به مسائل اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی نیز توجه شود تا از ظرفیت همان پروژه برای تقویت فرهنگ عمومی جامعه استفاده شود.