ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات ملی برای صیانت از روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی، عصر چهارشنبه در دیدار با علی قربانی، معاون سازمان شهرداری‌های کشور، مهم‌ترین مسائل و نیازهای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را مورد بررسی قرار داد.

استاندار کردستان در این دیدار با اشاره به ضرورت رسیدگی هدفمند به مشکلات روستاها، بر لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر و توزیع عادلانه اعتبارات ملی تأکید کرد و اظهار داشت: توسعه نامتوازن و کم‌توجهی به زیرساخت‌های روستایی، می‌تواند منجر به مهاجرت بی‌رویه و تبدیل روستاها به شهر شود که این امر تعادل توسعه را برهم می‌زند.

زره‌تن لهونی ساماندهی اصولی فاضلاب و مدیریت پسماند روستایی را به‌ویژه در روستاهای واقع در بالادست سدها، اقدامی ضروری دانست و افزود: حفظ سلامت شهروندان و صیانت از منابع آبی، نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه و اجرای طرح‌های زیربنایی در این حوزه است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه روستاهای هدف گردشگری استان کردستان تصریح کرد: بسیاری از این روستاها با برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی متنوع، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارند که معرفی و بهره‌برداری مناسب از این توانمندی‌ها، مستلزم حمایت مالی و تخصیص بودجه بیشتر است.

اختصاص ۲۰ دستگاه خودرو حمل زباله به دهیاری‌های استان کردستان

در ادامه این نشست، معاون سازمان شهرداری‌های کشور از اختصاص ۲۰ دستگاه خودرو حمل زباله به دهیاری‌های استان کردستان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید ماشین‌آلات و اجرای پروژه‌های عمرانی به این استان اختصاص می‌یابد.

قربانی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بر پیگیری مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

در این دیدار، موضوعاتی از جمله توسعه روستایی، نحوه توزیع اعتبارات ارزش افزوده، بررسی وضعیت تخصیص اعتبارات سال جاری و ارائه راهکارهای مدیریتی برای رفع مشکلات موجود، با تأکید بر تعامل و همکاری بین دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ساماندهی فاضلاب و تصفیه منابع آبی سدها، تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز دهیاری‌ها، توسعه فضاهای ورزشی، تخصیص سهمیه قیر برای آسفالت معابر روستایی و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.