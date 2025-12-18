ترکیب احتمالی پرسپولیس و تراکتور/ تصمیم دو سرمربی خیلی عجیب نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس بدون شک مهمترین رویداد امروز فوتبال ایران خواهد بود که ساعت ۱۶:۱۵ از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز میشود. دیداری که از آن به عنوان فینال زودرس بین دو تیمی یاد میشود که در سالهای گذشته بیشترین کری و جابجایی بازیکن را داشتهاند تا حساستر از همیشه دنبال شود.
این دیدار نه تنها برای گام بزرگ در مسیر رسیدن به کاپ قهرمانی جام حذفی است بلکه دوئل تفکرات دو سرمربی خارجی تأثیرگذار در فوتبال ایران است که هر یک توانستهاند تیم خود را قهرمان لیگ برتر کنند.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور مجبور است در غیاب ایگور پوستونسکی و صادق محرمی روی ترکیب هفته گذشته خود با اندکی تغییر مانور بدهد. او به خوبی میداند بازی با پرسپولیس مانند سایر دیدارها نیست و باید فضا را از رقیب سنتی پایتخت نشین بگیرد.
از این رو بعید نیست مهدی شیری از ابتدا برای تقویت قوای دفاعی در ترکیب تراکتور قرار بگیرد تا فضای جلوی مدافعان تراکتور را از پرسپولیسیها بخصوص بازیکنی مثل سروش رفیعی بگیرد.
با این حال اسکوچیچ شاید محافظه کاری را در ابتدای مسابقه کنار بگذارد و با همان سیستم مرسوم ۲-۴-۴ به مصاف تیم تهرانی برود که هر دو حالت میتواند برای میهمان، با توجه به لیست بازیکنان تراکتور کار را سخت کند.
از این رو احتمال میرود تراکتور با ترکیب زیر بازی کند:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سدلار، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، مهدی شیری (اودیل خامروبکوف)، مهدی هاشم نژاد، هلیلوویچ، مهدی ترابی، دروژدک و امیرحسین حسین زاده.
این در حالی است که اوسمار ویه را به لطف بازگشت مارکو باکیچ و محمد عمری با رفع مصدومیت هایشان با دست پر به تقابل با تراکتور میتواند بیاندیشد. از این رو پرسپولیس به احتمال فراوان بازی را با نفرات زیر آغاز خواهد کرد:
پیام نیازمند، حسین ابرقویینژاد، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی، محمد خدابندهلو، میلاد سرلک، اوستون ارونوف، علی علیپور و تیوی بیفوما
