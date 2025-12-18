اعلام ترکیب پرسپولیس و تراکتور در بازی حساس تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین و حساسترین بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فصل جاری فوتبال کشور از ساعت ۱۶:۱۵ امروز پنجشنبه بین تیمهای تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور تصمیم گرفت برای این دیدار ۱۱ بازیکن زیر را وارد میدان کند تا با استفاده از شرایط میزبانی به پیروزی در این دیدار برسد:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سدلار، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، مهدی شیری، مهدی هاشم نژاد، هلیلوویچ، مهدی ترابی، اشتراکالی و امیرحسین حسین زاده.
در سوی دیگر میدان، اوسمار ویهرا یا وجود بازگشت محمد عمری و مارکو باکیچ به تمرینات تصمیم گرفت به ترکیب برنده دیدار قبلی خود در لیگ برتر دست نزند تا نفرات زیر برای بازی با تراکتور روانه میدان شوند:
پیام نیازمند، حسین ابرقویینژاد، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی، محمد خدابندهلو، میلاد سرلک، اوستون ارونوف، علی علیپور و تیوی بیفوما.
