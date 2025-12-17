هشدار سرپرست پرسپولیس برای شروع بازی با تراکتور در جام حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دیدار پرسپولیس برابر تراکتور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، عصر امروز با حضور مسئولان سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس و تراکتور برگزار شد.

در این جلسه افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد که طبق قانون ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه یادگار امام تبریز باید به هواداران پرسپولیس اختصاص یابد تا بازی بدون مشکل آغاز شود.

پیروانی همچنین ابراز امیدواری کرد که جایگاه هواداران پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام خالی از هواداران پرسپولیس نباشد.

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران از ساعت ۱۶:۱۵ فردا پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز میهمان تراکتور است.