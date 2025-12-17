بی اعتنایی دوباره اسکوچیچ به محمدی/تغییر اجباری تراکتور مقابل پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور پوستونسکی و صادق محرمی به دلیل مصدومیت، احتمالاً دیدار حساس فردا پنجشنبه تراکتور مقابل پرسپولیس را از دست خواهند داد.

بر اساس آخرین گزارش کادر پزشکی پرسپولیس، هر دو نفر هنوز به شرایط مسابقه نرسیده‌اند و کادر فنی تراکتور امیدوار است وضعیت آنها تا پیش از بازی بهبود یابد، اما احتمال غیبت‌شان همچنان بالاست.

در این شرایط، دراگان اسکوچیچ ناچار است برای این دیدار مهم بار دیگر دست به تغییر ترکیب بزند اما باز هم خبری از مهرداد محمدی به جای پوستونسکی نخواهد بود. سرمربی تراکتور که همچنان از شرایط تمرینی او رضایت ندارد، هالیلوویچ را گزینه مناسب‌تری برای پر کردن جای خالی پوستونسکی می‌داند.

باید دید در نهایت تصمیم نهایی اسکوچیچ برای ترکیب تراکتور مقابل پرسپولیس چه خواهد بود و وضعیت مصدومان تا ساعات پایانی پیش از مسابقه چگونه پیش می‌رود.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ فردا پنجشنبه از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.