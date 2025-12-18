قطعی گسترده برق در برخی مناطق شهر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد اعلام کرد: به دلیل بروز اشکال در شبکه فوق‌توزیع، پست‌های شرق، امامشهر، شمال، پاک‌نژاد، زارچ، بردیا و یزدمهر که شامل مناطقی از بلوار جمهوری، بلوار استقلال، بلوار نواب صفوی، بلوار شهید پاکنژاد، منطقه امام شهر، خیابان امام خمینی، بافت تاریخی، زارچ، بلوار صابر یزدی، خیابان شهید رجایی، خیابان مطهری، بلوار ۲۲ بهمن، بلوار دهه فجر و محمود آباد دچار قطعی برق شده‌اند.

همکاران شرکت برق منطقه‌ای در حال تلاش برای رفع مشکل و وصل مجدد برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند.