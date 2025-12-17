آشوری: آسیب به شبکه فشار قوی برق علت قطعی برق در قشم است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم به ریاست محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و با حضور اعضای شورای تأمین و ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

محمد آشوری تازیانی ضمن تبیین شاخص‌های شرایط اضطرار به وجود آمده در هرمزگان، اظهار کرد: کار جمعی اعضای ستاد بحران قشم موجب شد که خسارت کمتری به مردم وارد شود و عملکردها بر اساس پروتکل‌های ستاد بحران بود.

وی با بیان اینکه همه باید خود را برای موج سوم بارندگی‌ها آماده کنند، گفت: در شرق استان رصد میدانی در حال انجام است و تمهیداتی برای پایداری وضعیت سد استقلال میناب اندیشیده شده است و در غرب و مرکز استان هرمزگان نیز امور به صورت دقیق راهبری می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان بیان کرد: امروز نه تنها ضلع حاکمیت بلکه جامعه مدنی و مردم نیز پای کار مدیریت بحران آمدند و جلوه‌های زیبایی را خلق کردند.

استاندار هرمزگان با اشاره به علت قطعی برق در جزیره قشم، اظهار کرد: این مشکل بر اثر برخورد سازه‌ای سنگین (سقف فلزی) با یکی از دکل‌های شبکه انتقال برق فشار قوی جزیره قشم رخ داده بود و از این بابت باید عاملین قصور در این حادثه پاسخگو باشند و موضوعات حقوقی خسارت وارد شده به شبکه از طریق قانونی دنبال شود؛ ضمن اینکه مسئولان در تلاش هستند تا پایداری شبکه برق جزیره قشم را به حداکثر برسانند.

وی بر لزوم آسیب شناسی دقیق مشکلات و نارسایی‌ها تأکید کرد و گفت: باید قدرت داشته باشیم که در پسا بحران خود را در معرض ارزیابی قرار دهیم و تحلیل دقیق وضعیت حین بحران را انجام دهیم و در دوره پسا بحران با نظرات کارشناسی برای رفع نواقص یا اصلاح روش‌ها تلاش کنیم.

آشوری همچنین بر مدیریت صحیح فضای روانی جامعه تاکید کرد و گفت: باید تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای اساسی مردم اندیشیده شود و با توجه به اینکه مشکلاتی در تأمین نان مردم به دلیل قطعی برق وجود داشته است؛ تصمیم گرفته شد از ظرفیت شهرستان‌های همجوار و مرکز استان برای تأمین نان جزیره استفاده شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: وضعیت نظم و امنیت و ذخایر کالاهای اساسی در جزیره قشم نیز پایدار است و مشکل خاصی وجود ندارد.