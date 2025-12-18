  1. بین الملل
بلژیک درباره فروپاشی نهاد مالی اروپا در صورت تلافی روسیه هشدار داد

نخست وزیر بلژیک هشدار داد: اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی روسیه علیه دارایی‌های «یوروکلیر» می‌تواند به یک «کابوس مالی» و در نهایت به فروپاشی این نهاد منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «بارت دی ویور» نخست وزیر بلژیک امروز پنجشنبه اعلام کرد: استفاده از دارایی‌های روسیه می‌تواند ناقض حقوق بین‌الملل باشد. چنین کاری هرگز انجام نشده است، حتی در دوران جنگ جهانی دوم.

نخست وزیر بلژیک ادامه داد: کل اتحادیه اروپا باید خطرات مالی آن را به دوش بکشد؛ زیرا میزان غرامت می‌تواند به طور قابل توجهی از میزان دارایی‌های روسیه فراتر رود. ایده اتحادیه اروپا برای اعطای وام به اوکراین بر اساس دارایی‌های مسدود شده روسیه، خطرات مالی و اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد.

وی در ادامه افزود: اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی روسیه علیه دارایی‌های یوروکلیر می‌تواند به یک «کابوس مالی» و در نهایت به فروپاشی این نهاد منجر شود. اتحادیه اروپا باید به یوروکلیر تضمین دهد که در صورت لزوم، فوراً بودجه لازم برای بازگرداندن دارایی‌های روسیه را فراهم خواهد کرد.

«بارت دی ویور» اضافه کرد: اتحادیه اروپا باید در صورت مصادره دارایی‌های مسدود شده، از بلژیک در برابر اقدامات متقابل احتمالی روسیه محافظت کند.

