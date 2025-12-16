زلنسکی: انتظار داریم سال آینده ۴۰ تا ۴۵ میلیارد یورو غرامت بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنانی ادعا کرد: روسیه به زیرساخت‌های اوکراین حمله می‌کند و از ما می‌خواهد محدودیت‌های مربوط به حاکمیت خود را بپذیریم.

رئیس جمهور اوکراین در این خصوص مدعی شد: ما با شرکائمان همکاری می‌کنیم تا وضعیت در امتداد مرزهای روسیه تغییر کند و فرصتی برای جنگ جدید وجود نداشته باشد. متجاوز باید هزینه تجاوز خود را بپردازد و پاسخگو باشد. کی‌یف تمام تلاش خود را می‌کند تا مقامات ارشد روسیه را به خاطر جنایاتشان پاسخگو کند!

وی سپس اضافه کرد: ما از هلند به خاطر ارائه ۷۰۰ میلیون یورو کمک نظامی به اوکراین قدردانی می‌کنیم. سازوکارهای حقوقی بین‌المللی باید به طور مؤثر عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که روسیه پاسخگو است و اوکراین به خاطر خسارات ناشی از تجاوز روسیه غرامت دریافت می‌کند. ما با چالش‌های مالی روبرو هستیم و در حال کار روی یک چارچوب قانونی هستیم که به ما اجازه می‌دهد از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان غرامت استفاده کنیم! ما انتظار داریم سال آینده تحت مکانیسم غرامت، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد یورو غرامت دریافت کنیم. بسیاری از کشورها پس از امضای آتش‌بس، آماده‌اند تا با ارائه ضمانت‌های امنیتی از ما حمایت کنند. ما به مواضع مناسبی با آمریکایی‌ها رسیده‌ایم و واشنگتن به دیدگاه اروپا گوش داده است. عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تضمین امنیتی برای هرگونه توافق آینده است.

ولودیمیر زلنسکی اضافه کرد: خواهان تضمین‌های امنیتی قوی از سوی آمریکا هستیم و این تضمین‌ها باید از سوی کنگره آمریکا حمایت شوند. موضوع تضمین‌های امنیتی غیرقابل مذاکره است و باید از تکرار تجاوز روسیه جلوگیری شود. یک ارتش قوی یکی از تضمین‌های امنیتی است که باید ارائه شود.