به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی مدعی شد که وام غرامت، فرمول صحیح برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه است، اما اوکراین برای هر فرمول دیگری آمادگی دارد.

رئیس جمهور اوکراین آمریکا را تواناترین کشور برای توقف جنگ دانست و در عین حال گفت که اوکراین موضع سخت‌گیرانه تری برای بازدارندگی در برابر پوتین می‌خواهد.

زلنسکی مدعی شد که پوتین نمی‌خواهد جنگ را پایان دهد و امیدوار است تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با موفقیت همراه باشد.

رئیس جمهور اوکراین استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه توسط اوکراین را عادلانه خواند و مدعی شد که روسیه به اوکراین حمله کرده و زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است.