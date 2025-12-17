به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری رازومکوف رئیس پیشین پارلمان اوکراین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آپوستروفی اعلام کرد که شاخص‌های اقتصادی کنونی این کشور در زمان صلح به معنای ورشکستگی است و هر شهروند این کشور، اکنون بیش از ۸ هزار دلار بدهکار است.

به گفته این نماینده پارلمان اوکراین، اقدامات غیرمسئولانه دولت، اوکراین را دچار یک بدهی بزرگ کرده است.

رازومکوف گفت: کل بدهی‌های اوکراین اکنون بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، یعنی کشور بیش از آنچه در یک سال تولید می‌کند، بدهکار است. در زمان صلح، چنین سطحی نشان‌دهنده ورشکستگی است.

وی رشد سریع بدهی عمومی کشور را نه تنها ناشی از اقدامات نظامی، بلکه به دلیل اشتباهات مدیریتی، استفاده ناکارآمد از منابع و فساد دانست.

به گفته رئیس پیشین پارلمان اوکراین، دولت این کشور می‌توانست فشار بدهی را کاهش دهد، اما این کار را نکرد و وزارت دارایی، مذاکرات کاهش بدهی را که در سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود، پیگیری نکرد. در عوض، تصمیم گرفته شد مسئولیت را به مردم منتقل کنند و با افزایش مداوم مالیات‌ها و ایجاد مالیات‌های جدید، بار بدهی را روی دوش شهروندان بیندازند.

پیشتر، «نینا یوجانینا» یک عضو دیگر پارلمان اوکراین اعلام کرده بود که بدهی ملی اوکراین تا سپتامبر سال جاری بیش از ۱۹۱ میلیارد دلار بوده که سه برابر میزان ابتدای سال ۲۰۲۲ است.

نشریه اوکراینی اکونومیچسکایا پراودا پیش‌بینی کرده که بدهی عمومی اوکراین در سال جاری به ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.