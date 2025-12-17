  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

«زلنسکی» فردا در نشست شورای اروپا شرکت می‌کند

رئیس جمهور اوکراین قرار است فردا در نشست شورای اروپا شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فردا پنجشنبه در نشست شورای اروپا در بروکسل حضور خواهد یافت.

پیش‌تر پولیتیکو گزارش داده بود که سران اتحادیه اروپا احتمالاً در نشست ۱۸ دسامبر (فردا پنجشنبه) بر سر موافقت اصولی با مصادره دارایی‌های روسیه به توافق برسند و بررسی جزئیات فنی مشخص را به شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا واگذار کنند.

از سوی دیگر، پارلمان اروپا ساعاتی پیش طرح اتحادیه اروپا برای قطع تدریجی واردات گاز از روسیه تا پاییز سال ۲۰۲۷ را تصویب کرد و مانع قانونی پیشین آن در تبدیل شدن این ممنوعیت به قانون را برطرف کرد.

قانون‌گذاران اروپایی ۵۰۰ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۳۲ رأی ممتنع به این طرح دادند.

این ممنوعیت هنوز نیاز به تأیید رسمی وزرای اتحادیه اروپا دارد که انتظار می‌رود اوایل سال آینده میلادی نشستی را در این خصوص برگزار کنند.

برخی صاحب نظران انتظار دارند که کشورهای اروپایی بدون تغییر، این توافق را تأیید کنند.

