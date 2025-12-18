به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «تابلو» از مجموعه «دونفره‌ها»، کاری از داریوش موُدّبیان، با رویکردی تأمل‌برانگیز به نسبت «میان هنرمند»، «اثر هنری» و «مخاطب»، جمعه بیست و هشتم آذر از رادیو پخش می‌شود.

«تابلو» بر اساس نخستین نمایش‌نامه ویکتور اسلاوکین، نویسنده و نمایشنامه‌نویس روس (۱۹۳۵–۲۰۱۴) نوشته شده است؛ اثری که در سال ۱۹۶۵ به نگارش درآمد و به‌عنوان یکی از متون شاخص نمایشی درباره جایگاه هنرمند در برابر مخاطب شناخته می‌شود.

ترجمه و تنظیم این متن برای رادیو را داریوش موُدبیان بر عهده داشته و اثر در قالب یک نمایش دونفره، بستری برای طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره معنا، قضاوت و مسئولیت هنری فراهم می‌کند.

داستان در فضای محدود اتاقی در یک هتل درجه‌ دو در مسکو و در دل شب شکل می‌گیرد؛ جایی که یک مهندس شهرستانی، در مواجهه با غریبه‌ای غیرمنتظره، وارد گفت‌وگویی می‌شود که مرز میان واقعیت و خیال را کم‌رنگ می‌کند. غریبه در نهایت خود را نقاش تابلویی معرفی می‌کند که بر دیوار اتاق آویخته شده و همین افشاگری، آغاز جدلی فکری درباره هنر، مخاطب و تنهایی هنرمند است.

در این نمایش رادیویی، رامین پورایمان و داریوش موُدّبیان ایفای نقش کرده‌اند و سهیلا غفاری‌راد گویندگی اثر را بر عهده دارد. ضمن اینکه تهیه‌کنندگی این نمایش را فرشاد آذرنیا انجام داده و امین رهبر سردبیر آن است.

رضا طاهری به عنوان صدابردار، نرگس موسی‌پور به عنوان افکتور و محمدرضا قبادی‌فر نیز از دیگر عوامل این اثر هستند.

نمایش رادیویی «تابلو» در دو قسمت تولید شده و قسمت اول آن جمعه ۲۸ آذرماه ساعت ۸:۳۰ پخش و در همان روز ساعت‌های ۱۶ و ۲۳ تکرار می‌شود. این در حالی است که قسمت دوم (پایانی) نیز جمعه ۵ دی‌ روی آنتن می‌رود.