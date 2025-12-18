  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

شنیدن «دونفره‌ها» در رادیو نمایش

شنیدن «دونفره‌ها» در رادیو نمایش

نمایش رادیویی «تابلو» از مجموعه نمایشی «دو نفره‌ها» به کارگردانی داریوش مودبیان جمعه بیست و هشتم آذر از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «تابلو» از مجموعه «دونفره‌ها»، کاری از داریوش موُدّبیان، با رویکردی تأمل‌برانگیز به نسبت «میان هنرمند»، «اثر هنری» و «مخاطب»، جمعه بیست و هشتم آذر از رادیو پخش می‌شود.

«تابلو» بر اساس نخستین نمایش‌نامه ویکتور اسلاوکین، نویسنده و نمایشنامه‌نویس روس (۱۹۳۵–۲۰۱۴) نوشته شده است؛ اثری که در سال ۱۹۶۵ به نگارش درآمد و به‌عنوان یکی از متون شاخص نمایشی درباره جایگاه هنرمند در برابر مخاطب شناخته می‌شود.

ترجمه و تنظیم این متن برای رادیو را داریوش موُدبیان بر عهده داشته و اثر در قالب یک نمایش دونفره، بستری برای طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره معنا، قضاوت و مسئولیت هنری فراهم می‌کند.

داستان در فضای محدود اتاقی در یک هتل درجه‌ دو در مسکو و در دل شب شکل می‌گیرد؛ جایی که یک مهندس شهرستانی، در مواجهه با غریبه‌ای غیرمنتظره، وارد گفت‌وگویی می‌شود که مرز میان واقعیت و خیال را کم‌رنگ می‌کند. غریبه در نهایت خود را نقاش تابلویی معرفی می‌کند که بر دیوار اتاق آویخته شده و همین افشاگری، آغاز جدلی فکری درباره هنر، مخاطب و تنهایی هنرمند است.

در این نمایش رادیویی، رامین پورایمان و داریوش موُدّبیان ایفای نقش کرده‌اند و سهیلا غفاری‌راد گویندگی اثر را بر عهده دارد. ضمن اینکه تهیه‌کنندگی این نمایش را فرشاد آذرنیا انجام داده و امین رهبر سردبیر آن است.

رضا طاهری به عنوان صدابردار، نرگس موسی‌پور به عنوان افکتور و محمدرضا قبادی‌فر نیز از دیگر عوامل این اثر هستند.

نمایش رادیویی «تابلو» در دو قسمت تولید شده و قسمت اول آن جمعه ۲۸ آذرماه ساعت ۸:۳۰ پخش و در همان روز ساعت‌های ۱۶ و ۲۳ تکرار می‌شود. این در حالی است که قسمت دوم (پایانی) نیز جمعه ۵ دی‌ روی آنتن می‌رود.

کد خبر 6693799
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها