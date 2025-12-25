به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، پگاه عموزاده تهیهکننده برنامه رادیویی «همنورد»، با اشاره به رویکرد محتوایی این برنامه گفت: «همنورد» به روایت داستان افرادی میپردازد که با انتخاب و همراهی آگاهانه در فراز و نشیب زندگی کنار یکدیگر ایستادهاند و مفهوم همنوردی را در زیست فردی و اجتماعی معنا کردهاند.
وی افزود: در «همنورد» به مفهوم قله پرداخته میشود اما نه بهعنوان مقصدی فیزیکی، بلکه بهمثابه دستاوردهایی که در زندگی روزمره رقم میخورند؛ از اسطورههای شناختهشده ایرانی تا چهرههای گمنامی که با رفتار و انتخابهای انسانی خود، مسیر زندگی دیگران را هموار کردهاند.
برنامه «همنورد» به تهیهکنندگی پگاه عموزاده، نویسندگی فاطمه حاتمی و ابوالفضل طاهری، با گویندگی فاطمه حاتمی و پیمان قریبپناه و با بازی ماکان رضاییپور، مژگان واعظیان، معصومه عزیزمحمدی و محمدسعید سلطانی، پنجشنبه ۴ دی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ از رادیو نمایش پخش میشود.
