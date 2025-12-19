ماجرای تأخیر در اجرای حکم قصاص قاتل الهه حسین نژاد چه بود؟

امیرحافظ سلیمانی، وکیل اولیای دم الهه حسین‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تأخیر در اجرای حکم قصاص بهمن فرزانه، قاتل این پرونده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: در پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، درخواست اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی از سوی اینجانب به دادستان اسلامشهر ارائه شد. دادستان پس از بررسی، این درخواست را به ریاست کل دادگستری و سپس به دفتر ریاست قوه قضائیه ارسال کرد. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی درباره پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال در اختیار رئیس قوه قضائیه است که با این درخواست موافقت نشد.

سلیمانی افزود: در پی عدم موافقت با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال، میزان تفاضل دیه به وکیل و اولیای دم ابلاغ شده و در حال حاضر این مبلغ برای اجرای حکم قصاص در اختیار آنان قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد: پرونده اجرای حکم قاتل الهه حسین‌نژاد آماده اجراست و تنها مانع موجود، پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم است. وکیل اولیای دم آمادگی خود را برای پرداخت اعلام کرده و پس از واریز، حکم اجرا خواهد شد.

وی همچنین از ارسال فرم اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی با نظر موافق دادستان اسلامشهر به معاونت قضائی خبر داد.

پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۴ ساله اهل اسلامشهر، از زمان اعلام مفقودی تا کشف جسد در ۴ خرداد ۱۴۰۴، شناسایی قاتل، برگزاری جلسات دادگاه و صدور حکم قصاص نفس در ملأ عام، به یکی از پرونده‌های مهم جنایی سال‌های اخیر کشور تبدیل شده است.