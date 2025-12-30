نگاه مسئولانه قوه قضائیه در مورد موضوع تفاضل دیه الهه حسین نژاد

امیرحافظ سلیمانی وکیل مدافع اولیای دم الهه حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با موافقت رئیس قوه قضائیه با تقاضای پرداخت دیه مرحومه الهه حسین‌نژاد، گامی مؤثر در جهت التیام بخشی از آلام و رنج‌های خانواده داغدار این پرونده برداشته شد. این تصمیم، جلوه‌ای از نگاه مسئولانه، عادلانه و مبتنی بر رأفت اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و افکار عمومی‌محور است که می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی و اجرای عدالت شود.

خانواده مرحومه الهه حسین‌نژاد ضمن قدردانی از حسن توجه، تدبیر و پیگیری دلسوزانه رئیس قوه قضائیه، مراتب سپاس و امتنان خود را از اهتمام ویژه ایشان نسبت به حقوق بزه‌دیدگان و خانواده‌های آسیب‌دیده اعلام می‌دارند. بی‌تردید این رویکرد مسئولانه، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی در حمایت از مظلومان و صیانت از عدالت اجتماعی است