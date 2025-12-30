  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

نگاه مسئولانه قوه قضائیه در مورد موضوع تفاضل دیه الهه حسین نژاد

نگاه مسئولانه قوه قضائیه در مورد موضوع تفاضل دیه الهه حسین نژاد

وکیل مدافع اولیای دم الهه حسین نژاد گفت: اقدام قوه قضائیه در مورد موضوع تفاضل دیه مرحومه حسین‌نژاد، گامی مؤثر در جهت التیام بخشی از آلام و رنج‌های خانواده داغدار است.

امیرحافظ سلیمانی وکیل مدافع اولیای دم الهه حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با موافقت رئیس قوه قضائیه با تقاضای پرداخت دیه مرحومه الهه حسین‌نژاد، گامی مؤثر در جهت التیام بخشی از آلام و رنج‌های خانواده داغدار این پرونده برداشته شد. این تصمیم، جلوه‌ای از نگاه مسئولانه، عادلانه و مبتنی بر رأفت اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و افکار عمومی‌محور است که می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی و اجرای عدالت شود.

خانواده مرحومه الهه حسین‌نژاد ضمن قدردانی از حسن توجه، تدبیر و پیگیری دلسوزانه رئیس قوه قضائیه، مراتب سپاس و امتنان خود را از اهتمام ویژه ایشان نسبت به حقوق بزه‌دیدگان و خانواده‌های آسیب‌دیده اعلام می‌دارند. بی‌تردید این رویکرد مسئولانه، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی در حمایت از مظلومان و صیانت از عدالت اجتماعی است

کد خبر 6707185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها