به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر راجع به رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال در نشست خبری پاسخ داد: پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.

تصمیم قضائی بر مبنای بررسی شرایط پرونده

وی افزود: همان‌گونه که در فرآیند رسیدگی قضائی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد.

دستور رئیس قوه قضائیه برای تسهیل اجرای حکم

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیت‌المال فراهم شود.

تأکید بر رعایت قانون و حقوق اولیای دم

جهانگیر در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی ضمن پایبندی به ضوابط قانونی و شرعی، تلاش می‌کند در چارچوب قانون، زمینه اجرای احکام و رعایت حقوق اولیای دم را فراهم کند و تصمیمات اتخاذشده نیز در همین راستا بوده است.